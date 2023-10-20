Минюст признал иноагентом бывшего замглавы МИДа Кунадзе

В список также попали политолог Михаил Савва и журналист Илья Косыгин. Теперь в реестре Минюста 700 физлиц и организаций

Георгий Кунадзе (Минюст признал иноагентом) (Фото: gkunadze / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Минюст обновил реестр иностранных агентов, добавив в него троих человек. В список попал бывший замминистра иностранных дел (1991–1994) Георгий Кунадзе.

По версии ведомства, Кунадзе распространял недостоверные данные о решениях и политике российских властей и действиях армии России. Кроме того, он «систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами».

Кунадзе после работы в МИДе в течение трех лет занимал должность российского посла в Южной Корее, в 1997–1999 годах был заместителем директора Института США и Канады РАН, с 1999 года является главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. Кунадзе написал более 50 научных работ, его основные направления деятельности — международные отношения на Дальнем Востоке, внутренняя политики Японии и Кореи.

Также статус иностранного агента получили журналист, главный редактор издания «Довод» (признан иноагентом) Илья Косыгин и политолог Михаил Савва. Минюст, обосновывая решение, заявил, что оба они распространяли сообщения других иноагентов и недостоверную информацию о решениях российских властей. Савва выступает против военных действий на Украине и «является членом экспертного совета украинской организации», сообщило ведомство. Речь идет о правозащитном Центре гражданских свобод, основанном в Киеве в 2007 году; в 2022-м организации присудили Нобелевскую премию мира.

Косыгин покинул Россию в начале 2022 года, журналист сообщил, что получил временный вид на жительство на Украине. Савва, ранее преподававший в Кубанском государственном университете, уехал из России в 2015 году из-за угрозы уголовного преследования. В 2014-м его приговорили к трем годам заключения условно по делу о мошенничестве; профессор полностью отрицал вину и называл дело сфабрикованным.

Теперь в реестре иноагентов Минюста числятся 700 физических лиц и организаций.