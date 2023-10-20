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Встреча Орбана и Путина вызвала обеспокоенность у союзников по НАТО

Bloomberg: встреча Орбана и Путина вызвала обеспокоенность у союзников по НАТО
Орбан провел встречу с Путиным 18 октября в Пекине. Как пишет Bloomberg, это вызвало обеспокоенность в НАТО. Представители альянса накануне провели срочную встречу, на которой обсудили беседу лидеров двух стран
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / Sputnik / Reuters)

Представители посольств стран — членов НАТО 19 октября провели встречу в Будапеште, чтобы обсудить «проблемы», возникшие после разговора премьера Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина, пишет Bloomberg со ссылкой на американское посольство.

Как утверждает Bloomberg, венгерский премьер подорвал единство Запада, заключив энергетические соглашения с Россией, пытаясь ограничить помощь Украине, задерживая расширение НАТО и публично призывая ЕС отменить экономические санкции, введенные против Москвы.

Орбан провел встречу с Путиным 18 октября на полях проходившего в Пекине форума «Пояс и путь». Он стал первым лидером ЕС, который встретился с президентом России после того, как в марте МУС выдал ордер на его арест. Российские власти неоднократно подчеркивали, что считают решение МУС нелегитимным.

«Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, несмотря на жестокую войну против Украины», — отметил посол США Дэвид Прессман. По его словам, союзники по НАТО «обеспокоены безопасностью» связей Венгрии с Россией.

По данным агентства, на встрече в Будапеште также присутствовал посол Швеции — «страны, чье вступление в НАТО задержал Орбан», а также посол Турции.

Во время встречи с Орбаном Путин говорил, что Венгрия — одна из стран Европы, с которыми у России сохраняется контакт, несмотря на геополитическую реальность. По его словам, на протяжении последних десятилетий отношения между двумя странами строились «исключительно на основе учета интересов друг друга, опираясь на все позитивное, что досталось нам из прошлого».

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Орбан, в свою очередь, заявил, что Венгрия никогда не планировала вступать в противостояние с Россией. «В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось», — сказал премьер.

После начала военной операции на Украине Орбан неоднократно выступал с критикой антироссийских санкций и отказывался поставлять Украине оружие. Вместе с этим премьер призывал Евросоюз убедить Москву и Киев начать мирные переговоры.

Российские власти критикуют военную помощь Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине. Антироссийские санкции Путин называл безумными и бездумными.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Венгрия НАТО Владимир Путин Виктор Орбан
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