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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Блинкен обратился к американским дипломатам арабского происхождения

Politico: Блинкен написал письмо сотрудникам Госдепа арабского происхождения
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Глава Госдепартамента заверил сотрудников арабского происхождения, что подход США к кризису на Ближнем Востоке сбалансирован. Среди сотрудников ранее возникло недовольство позицией Вашингтона, пишет Politico
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен написал письмо поддержки сотрудникам Госдепартамента арабского происхождения на фоне конфликта Израиля и ХАМАС. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Собеседник издания подчеркнул, что его письмо не было ответом на недовольство некоторых сотрудников тем, как США подходят к кризису на Ближнем Востоке. В то же время в тексте Блинкен подчеркнул, что подход администрации к ситуации был сбалансированным.

По его словам, президент США Джо Байден с самого начала дал понять, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самооборону в рамках закона и в соответствии с международными гуманитарными стандартами, включая защиту гражданского населения.

«Я знаю, что для многих из вас это время было непростым не только в профессиональном плане, но и в личном. Некоторые из наших коллег в регионе, особенно среди наших местных сотрудников, непосредственно пострадали от насилия, в том числе из-за потери близких и друзей», — отметил Блинкен.

Далее он отметил, что даже в США наблюдаются «волны страха и фанатизма» по отношению к американцам арабского происхождения, мусульманам и евреям.

Письмо сотрудникам Блинкен направил после того, как вернулся из рабочей поездки в ближневосточный регион. Госсекретарь похвалил сотрудников за оперативность в решении вопросов логистики и других проблем поездки.

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Как отмечает Politico, после начала войны 7 октября администрация Байдена предложила безоговорочную поддержку израильтянам, настаивая на том, что они имеют право защищаться от боевиков. Это возмутило многих сотрудников Госдепартамента, которые опасались, что это дало Израилю зеленый свет на принятие мер, от которых пострадали бы обычные палестинские гражданские лица в секторе Газа.

На этом фоне некоторые сотрудники арабского происхождения задумываются об увольнении, но также взвешивают возможность того, что они могли бы принести больше пользы, если бы остались в Госдепартаменте, пишет издание.

«Но когда о тебе говорят или игнорируют достаточное количество раз, это может привести к тому, что люди сломаются», — сказал один из сотрудников. По меньшей мере один сотрудник ведомства уже уволился из-за подхода администрации Байдена к конфликту, уточнило Politico.

Материал дополняется

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Виктория Громова Виктория Громова
Энтони Блинкен Госдепартамент США письмо
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