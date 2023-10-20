 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Росфинмониторинг счел незаконной приостановку его членства в «Эгмонт»

Росфинмониторинг: приостановка членства в «Эгмонт» — политизированное решение
Сюжет
Война санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
В группу «Эгмонт», которая объединяет подразделения финразведок более чем 160 стран мира, Росфинмониторинг входил более 20 лет. Его членство было приостановлено накануне. В ведомстве назвали решение политизированным
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Решение о приостановке членства Росфинмониторинга в международной группе финразведок «Эгмонт» политизированное, не имеет под собой законных оснований и грубо нарушает мандат, устав и принципы организации. Об этом говорится в телеграм-канале российского ведомства.

В Росфинмониторинге уточнили, что решение о приостановке его членства также не учитывает «аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы».

«Кроме того, такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен», — подчеркнули в ведомстве.

При этом там отметили, что служба продолжит сотрудничество со странами, «реально заинтересованными» в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается борьбой с отмыванием полученных преступных путем доходов, с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также разрабатывает госполитику и нормативно-правовое регулирование в этой сфере, координирует действия других органов власти в ней. Кроме того, служба выполняет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения сделок с финансами или имуществом.

Росфинмониторинг ведет перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Членом группы «Эгмонт», которая объединяет подразделения финразведки более чем 160 стран, служба была с 2002 года. Это давало ей доступ к обмену информацией по специальному защищенному каналу связи и подтверждало соответствие российской финразведки международным стандартам.

«Эгмонт» сообщила о приостановке членства Росфинмониторинга в организации накануне, 19 октября. Решение было принято в связи с позицией службы по военной операцией на Украине. «Группа «Эгмонт» по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями [конфликта на Украине] и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины <...>. Доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга <...> относительно действий и политики его правительства, а также выбранных им способов коммуникации», — говорилось в сообщении. Членство российского ведомства приостановлено «на срок, необходимый для защиты интересов группы», добавили в «Эгмонт».

Читайте на РБК Pro
Рынок, не избалованный IKEA: как «Аскона» вышла в Центральную Азию
В США начнут испытывать на людях мозговые импланты. Чего от них ждут
С чем столкнулся бывший партнер Lego, налаживая параллельный импорт
Сербия, Кипр, Германия: обзор стран для переезда российских компаний

В прошлом декабре группа уже ввела некоторые ограничительные меры против Росфинмониторинга на фоне конфликта на Украине. В частности, для ведомства отменили обязанность проводить заседания группы и отозвали его представителей.

Незадолго до этого еще одна похожая организация, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ввела ограничения против России: страна была лишена руководящих позиций в группе, перестала иметь право участвовать в ее проектных командах и так далее.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Росфинмониторинг «Эгмонт Россия» финансовая разведка
Материалы по теме
Группа финзразведок «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга
Политика
Путин в ответ на жалобы Росфинмониторинга заявил о «жуликах везде»
Общество
Росфинмониторинг сообщил о попытке исключить Россию из FATF
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 октября
EUR ЦБ: 102,63 (-0,28) Инвестиции, 19 окт, 18:00 Курс доллара на 20 октября
USD ЦБ: 97,31 (-0,07) Инвестиции, 19 окт, 18:00
Десять новостроек Москвы рядом с пляжами РБК и ПИК, 11:30
ФСБ обнаружила в России 42 подпольные оружейные мастерские Политика, 11:23
Курс доллара впервые с конца сентября упал ниже ₽96 Инвестиции, 11:22
Росфинмониторинг счел незаконной приостановку его членства в «Эгмонт» Политика, 11:20
Positive Technologies — об эволюции киберугроз в 2023 году Новая экономика, 11:18
Паттерн и цвет бордо: Mascotte открыл первый салон в новом концепте РБК+, 11:15
Захарова обвинила США в «обмане мира» под прикрытием борьбы за демократию Политика, 11:09
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Исследование: как вложения в бренд помогают продажам в интернете Тренды, 10:59
Суверенный ТЭК: как отрасль отвечает на вызовы времени Новая экономика, 10:56
Как адаптировать интернет-магазин для продаж в Казахстане — кейс LIME Pro, 10:55
Россиянин вышел на второе место по победам за клуб-финалист Кубка Стэнли Спорт, 10:54
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 10:50
Мегалит, круг и бионическая архитектура: 6 проектов необычной формы РБК Недвижимость, 10:49
Сделано в Адыгее: как производят знаменитый сыр и почему он полезен Новая экономика, 10:48