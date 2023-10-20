Росфинмониторинг счел незаконной приостановку его членства в «Эгмонт»

В группу «Эгмонт», которая объединяет подразделения финразведок более чем 160 стран мира, Росфинмониторинг входил более 20 лет. Его членство было приостановлено накануне. В ведомстве назвали решение политизированным

Фото: Владислав Шатило / РБК

Решение о приостановке членства Росфинмониторинга в международной группе финразведок «Эгмонт» политизированное, не имеет под собой законных оснований и грубо нарушает мандат, устав и принципы организации. Об этом говорится в телеграм-канале российского ведомства.

В Росфинмониторинге уточнили, что решение о приостановке его членства также не учитывает «аргументированных позиций представителей значительного количества подразделений финансовой разведки, которые также являются членами группы».

«Кроме того, такое решение несет прямые риски и угрозы для мировой финансовой системы, поскольку ряд международных финансовых расследований будет приостановлен», — подчеркнули в ведомстве.

При этом там отметили, что служба продолжит сотрудничество со странами, «реально заинтересованными» в борьбе с экономической преступностью и финансированием терроризма, в том числе по иным каналам информационного обмена.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) занимается борьбой с отмыванием полученных преступных путем доходов, с финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также разрабатывает госполитику и нормативно-правовое регулирование в этой сфере, координирует действия других органов власти в ней. Кроме того, служба выполняет функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения сделок с финансами или имуществом.



Росфинмониторинг ведет перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.



Членом группы «Эгмонт», которая объединяет подразделения финразведки более чем 160 стран, служба была с 2002 года. Это давало ей доступ к обмену информацией по специальному защищенному каналу связи и подтверждало соответствие российской финразведки международным стандартам.

«Эгмонт» сообщила о приостановке членства Росфинмониторинга в организации накануне, 19 октября. Решение было принято в связи с позицией службы по военной операцией на Украине. «Группа «Эгмонт» по-прежнему глубоко обеспокоена разрушительными последствиями [конфликта на Украине] и негативным воздействием на Государственную службу финансового мониторинга Украины <...>. Доверие серьезно подорвано позицией Росфинмониторинга <...> относительно действий и политики его правительства, а также выбранных им способов коммуникации», — говорилось в сообщении. Членство российского ведомства приостановлено «на срок, необходимый для защиты интересов группы», добавили в «Эгмонт».

В прошлом декабре группа уже ввела некоторые ограничительные меры против Росфинмониторинга на фоне конфликта на Украине. В частности, для ведомства отменили обязанность проводить заседания группы и отозвали его представителей.

Незадолго до этого еще одна похожая организация, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), ввела ограничения против России: страна была лишена руководящих позиций в группе, перестала иметь право участвовать в ее проектных командах и так далее.