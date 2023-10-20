В Белоруссии предложили ввести оповещение о явке в военкомат по СМС

В Белоруссии предложили ввести оповещение о явке в военкомат по СМС

В случае получения СМС-оповещения о необходимости явки в военкомат граждане должны будут выполнить это предписание, в частности, при мобилизации. Операторов хотят обязать обеспечивать рассылку таких сообщений

Фото: официальный сайт Минобороны Белоруссии

В Белоруссии могут ввести оповещение граждан о необходимости явки в военкомат по СМС, следует из проекта закона, опубликованного на национальном правовом интернет-портале республики.

«Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения», — такое положение могут внести в закон «О воинской обязанности и воинской службе».

Кроме того, предлагается внести пункт о том, что «при призыве на военную службу по мобилизации граждане являются на мероприятия призыва будучи оповещенными посредством СМС-сообщений».

Также власти собираются обязать операторов связи по запросу военкоматов и КГБ в течение недели представлять сведения об абонентских номерах и обеспечивать оповещение граждан по СМС.

В апреле в России был подписан закон об электронных повестках. Теперь гражданам будут направлять повестки как традиционными способами — через работодателя или лично, так и через «Госуслуги». Также будет создан электронный реестр воинского учета и реестр повесток. Она будет считаться врученной через неделю после размещения в данном реестре.

С наступлением момента вручения адресату повестки будет запрещен выезд из России, решение об этом будет автоматически сформировано в реестре воинского учета и придет гражданину на «Госуслугах».

Призывникам в течение суток со времени, когда повестка будет считаться врученной, направляется предупреждение о возможных ограничениях. Они вступят в силу, если не явиться в военкомат в течение 20 дней со дня, указанного в повестке. В число возможных ограничений входят запрет на регистрацию ИП или самозанятого, приостановка государственной регистрации недвижимости, ограничение на управление транспортом и запрет на его регистрацию, отказ в получении кредитов.