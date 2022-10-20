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На Кубани начали проверку после учений со стрельбой в школе Геленджика

В Росгвардии и администрации Геленджика начали проверку после учений со стрельбой в школе
Накануне силовики провели в школе Геленджика антитеррористические учения, где «отрабатывалось вооруженное проникновение и захват заложников». Родители школьников пожаловались, что ни их, ни детей заранее не предупредили
Вид на здание школы №1
Вид на здание школы №1 (Фото: fox51 / wikimapia.org)

В управлении Росгвардии по Краснодарскому краю и администрации Геленджика назначили служебные проверки после того, как в одной из городских школ прошли антитеррористические учения со стрельбой и «захватом заложников», сообщили «Газете.Ru» в региональном министерстве образования.

Как ранее писал телеграм-канал Baza, учения в школе № 1 прошли 19 октября: силовики в масках и с автоматами ворвались в классы, стреляли в потолок над учителями и детьми и угрожали оружием.

В министерстве образования заявили со ссылкой на администрацию Геленджика, что антитеррористические тренировки в образовательных учреждениях плановые, а график согласован с местными властями и МВД; их проводит Росгвардия «для отработки на практике алгоритма действий при возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе террористического характера».

По данным ведомства, на учениях «отрабатывалась ситуация возможного вооруженного проникновения на территорию объекта и захвата заложников». Школьников и сотрудников предупредили «по системе экстренного оповещения», заявили в министерстве.

После инцидента родители школьников и местные жители начали оставлять жалобы в комментариях к последнему посту мэра Геленджика Алексея Богодистова в телеграм-канале. «Зашли люди с автоматами, начали стрелять, дети испугались, плакали, учителя в шоке», — написала одна из них, подчеркнув, что о мероприятии было предупреждено только руководство школы, которое знало только об эвакуации, а не о «захвате заложников». В комментариях к этой же публикации Богодистов пообещал разобраться, написав, что «не то время сейчас для такой спонтанности».

В муниципальном центре управления (МЦУ) Геленджика заявили, что учения в этом году пройдут во всех городских школах, передает «Кубань 24». Там настаивают, что о них предупредили сотрудников МВД, МЧС, ФСБ, образовательных организаций, а с учителями провели инструктаж.

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РБК направил запрос в мэрию Геленджика.

Учения в Геленджике прошли почти через месяц после нападения на школу в Ижевске: 26 сентября бывший выпускник открыл стрельбу по находящимся в здании, а затем покончил с собой. Погибли 17 человек, в том числе 11 детей.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Алена Нефедова
Краснодарский край Геленджик Школа учения стрельба
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