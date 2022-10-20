Песков сообщил об отдельной встрече Путина и Шойгу во время посещения полигона под Рязанью

Путин во время посещения полигона под Рязанью отдельно встретился с Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу (справа) (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области, где проходят подготовку призванные по частичной мобилизации, провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС. Подробности встречи не приводятся.

На полигоне Западного военного округа Путин заслушал доклад Шойгу, посмотрел, как идут занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке и учебные стрельбы. Также он сам сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Как рассказали в Минобороны, курс обучения призванных проходит «с повышенной интенсивностью», за время подготовки каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат. После одиночной подготовки солдат продолжают обучать в составе подразделений. На этом этапе предусмотрены огневые упражнения и сдача зачетов «с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов».

Президент впервые прибыл на пункт подготовки мобилизованных. Шойгу посещал их несколько раз.