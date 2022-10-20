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Путин во время посещения полигона под Рязанью отдельно встретился с Шойгу

Песков сообщил об отдельной встрече Путина и Шойгу во время посещения полигона под Рязанью
Владимир Путин и&nbsp;Сергей Шойгу (справа)
Владимир Путин и Сергей Шойгу (справа) (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин во время посещения полигона в Рязанской области, где проходят подготовку призванные по частичной мобилизации, провел отдельную встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС. Подробности встречи не приводятся.

На полигоне Западного военного округа Путин заслушал доклад Шойгу, посмотрел, как идут занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке и учебные стрельбы. Также он сам сделал несколько выстрелов из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Как рассказали в Минобороны, курс обучения призванных проходит «с повышенной интенсивностью», за время подготовки каждый военнослужащий израсходует не менее 600 боевых патронов и пять гранат. После одиночной подготовки солдат продолжают обучать в составе подразделений. На этом этапе предусмотрены огневые упражнения и сдача зачетов «с использованием всей необходимой номенклатуры боеприпасов».

Президент впервые прибыл на пункт подготовки мобилизованных. Шойгу посещал их несколько раз.

Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Сергей Шойгу Минобороны частичная мобилизация Рязанская область

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
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