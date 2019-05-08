Фонд Кадырова пообещал помощь семьям погибших сирийских военных

Фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова окажет помощь семьям погибших в боях военных Сирии, сообщил Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте».

«РОФ также окажет помощь 500 семьям погибших сотрудников правительственных войск Сирии», — написал Кадыров. Акция приурочена к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Кадыров добавил, что также в течение месяца гуманитарная помощь будет направляться в школы Восточной Гуты, продуктовые пакеты получат 16 тыс. учеников.

В 2017 году по распоряжению Кадырова его представитель разыскал и вывез из Сирии в безопасное место 15 граждан России. Из них большая часть — дети в возрасте от года до десяти лет и их матери, уроженки Чечни и Дагестана. Их эвакуировали на самолете российских ВКС.