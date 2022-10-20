Глава Чукотки сообщил о выполнении задания по мобилизации

Чукотка отправила две группы резервистов. Ранее о выполнении мобилизационного задания сообщали и другие регионы, в том числе Магадан и Москва

Фото: Елена Майорова / Global Look Press

Чукотский автономный округ выполнил задание по частичной мобилизации, сообщил губернатор региона Роман Копин в телеграм-канале.

«С отправкой второй группы резервистов мобилизационное задание в регионе выполнено», — сказал Копин.

Ранее 20 октября Копин сообщил, что вторая группа резервистов и добровольцев сформирована и направляется к месту прохождения специальной подготовки. Об отправке первой группы резервистов к месту прохождения спецподготовки Копин сообщил 25 сентября.

После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации глава региона сообщил, что военным начислят региональные выплаты в размере 300 тыс. руб. В случае ранения мобилизованному полагается региональная выплата от 500 тыс. до 1 млн руб.

Губернатор также рассказал, что в регионе семьям мобилизованных полностью компенсируется оплата ЖКХ и коммунальных услуг.

Ранее уже несколько регионов сообщили о выполнении мобилизационного задания, среди них Москва, Крым, Новосибирская область. При этом на правительственном портале «Объясняем.рф» говорилось, что мобилизация завершается только по решению президента России.