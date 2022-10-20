«Известия» узнали о моратории на выплаты за лизинг иностранной техники
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову и главе Минтранса Виталию Савельеву проработать вопрос о возможности введения моратория на выплаты за лизинг иностранной техники. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
По данным газеты, с таким предложением к премьер-министру обратился глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов. В своем письме он отметил, что иностранные автоконцерны, которые покинули российский рынок и перестали выполнять свою часть обязательств, продолжают взыскивать полноразмерные платежи с российских бизнесменов через подконтрольные им лизинговые компании с российским юрлицом.
В числе таких компаний Павлов назвал Mercedes, Volvo, Scania, MAN и другие. «Необходимость российских компаний нести незапланированные расходы на гарантийное и сервисное обслуживание, приобретать дефицитные запасные части и расходные материалы по возросшим ценам, искать альтернативу диагностическому ПО, а вместе с тем еще и выплачивать недобросовестным лицам лизинговые платежи оказывает разрушающее воздействие на отрасль грузоперевозок», — подчеркнул глава ОПИ.
После начала российской спецоперации на Украине многие западные компании начали покидать российский рынок. Среди них крупнейшие мировые автопроизводители: Audi, BMW, Ford, Volkswagen, Scania, MAN, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Suzuki, Nissan, Volvo и другие.
24 сентября о решении закрыть свой завод под Санкт-Петербургом объявил японский автопроизводитель Toyota. Завод ушел в простой еще в начале марта 2022 года, как объяснили в самой компании, из-за нехватки зарубежных комплектующих. Теперь стало известно, что производство на нем не возобновится. На предприятии Toyota в Петербурге работали порядка 2 тыс. человек. В период простоя они получали 2/3 от оклада. Власти уже пообещали помощь в трудоустройстве людей.
В тот же день стало известно о планах Mazda закрыть производство во Владивостоке, действующее с 2012 года. По данным японской Nikkei, решение было принято на фоне продолжающегося конфликта на Украине, финансовых санкций и проблем с поставками запчастей.
Накануне Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источник в Volkswagen сообщило, что концерн также рассматривает возможность продажи своего российского завода, который находится в Калуге. Собеседник отметил, что Volkswagen ведет поиск потенциального покупателя и не исключает полного ухода из России.