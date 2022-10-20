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Глава Химок опроверг пайки «от сердобольных стюардесс» для мобилизованных

Мобилизованные в Химках получили продуктовые наборы от АО «Аэромар», в который вошли продукты длительного хранения. Таким образом глава города опроверг слова сенатора Нарусовой о пайках «от сердобольных стюардесс» из Шереметьево
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Информация о том, что «сердобольные стюардессы» из Шереметьево передали мобилизованным еду для авиапассажиров эконом-класса в качестве сухого пайка, не соответствует действительности. Об этом РБК заявил глава города Химки Дмитрий Волошин.

«Наши депутаты выступили c инициативой и обеспечили дополнительный сухой паек для ребят, чтобы им было чем перекусить в дороге до места сбора. Это более 1 тыс. продуктовых наборов от АО «Аэромар» — предприятия, которое работает на территории Химок, специально подобранные продукты длительного хранения, удобные для употребления в пути», — рассказал он.

Волошин заверил, что все добровольцы и мобилизованные в Химках обеспечены необходимыми вещами: теплой одеждой и обувью, гигиеническими средствами, продуктами питания, спальниками, аптечками.

Ранее сенатор Людмила Нарусова на заседании Совфеда рассказала, что побывала на мобилизационном пункте в Химках и выяснила, что в качестве сухого пайка мобилизованным дают еду для авиапассажиров эконом-класса, переданную «сердобольными стюардессами» из аэропорта Шереметьево. «Вот нормальная это ситуация или нет?» — поинтересовалась она.

По словам Нарусовой, армия не обеспечивает мобилизованных бронежилетами, а цена на бронежилет пятой степени защиты в последнее время выросла почти в 20 раз. Так, если в январе они стоили по 7 тыс. руб., то сейчас — 135 тыс. руб., указала она.

Сенатор призвала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить внимание на рост цен и разобраться, почему предприятия, которые производят бронежилеты, не передают их армии, а пускают в свободную продажу.

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Депутаты Госдумы обратились к генпрокурору по поводу обеспеченности мобилизованных касками и бронежилетами. «Я думаю, что и наш комитет по обороне должен какие-то меры предпринять, чтобы исключить эту недопустимую ситуацию», — заключила Нарусова.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко согласилась, что такая проблема есть, и предложила поручить комитету по обороне и безопасности разобраться и следить за ситуацией.

В октябре ФАС сообщила о «случаях существенного повышения стоимости» военной продукции, в том числе армейской экипировки. Организациям розничной торговли были выданы предостережения прокуратуры о недопустимости создания искусственного дефицита продукции для поддержания ажиотажного спроса и завышения цен в период частичной мобилизации.

Согласно распоряжениям правительства, единственным исполнителем для нужд Минобороны является АО «Военторг». Его «дочки» занимаются розничной торговлей, но им рекомендовано продавать товары с наценкой не более 15%.

На правительственном портале «Объясняем.рф» говорится, что призванные по мобилизации обеспечиваются «всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т.д.

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Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Виктория Тютина Виктория Тютина
Химки сухие пайки мобилизация
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