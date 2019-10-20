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Операция Турции в Сирии ,  
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Турецкая армия после недельной осады заняла сирийский Рас-эль-Айн
Курды покинули город через блокпосты, контролируемые союзными туркам отрядами сирийской оппозиции
Фото: Emrah Gurel / AP

Турецкая армия без боя заняла город Рас-эль-Айн на севере Сирии, сообщает телеканал Al Arabiya. Бои за этот населенный пункт шли с самого начала военной операции Анкары против курдских формирований.

Занять Рас-эль-Айн туркам удалось после того, как курдские «Сирийские демократические силы» полностью эвакуировали город. На юг из него выехали около 50 единиц автотранспорта, в том числе и машины скорой помощи, на которых вывозили раненых. Корреспондент AFP сообщил, что после выезда из больницы персонала здание охватил пожар.

Курды покидали город через блокпосты, которые контролировали союзные Турции отряды сирийской оппозиции. 

Параллельно по контролируемой курдами территории движется сирийская правительственная армия. Как сообщает издание Fars, 20 октября верные президенту Башару Асаду войска достигли крепости Ялда в районе города Тель Тамар в провинции Хасака. Ранее там находилась американская база, эвакуированная в последние дни.

Агентство SANA сообщило, что американцы сейчас спешно эвакуируют еще одну базу в провинции Хасака в районе населенного пункта Аль Кулаиб. Там ранее были размещены военные самолеты и вертолеты коалиции. По данным корреспондента сирийского правительственного агентства американцы уничтожают все постройки, а также взлетно-посадочную полосу.

Военная операция Турции в Сирии началась 9 октября. Официально ее целью было создание зоны безопасности на территории, контролируемой курдскими «Сирийскими демократическими силами». Спустя несколько дней правительственная армия Сирии по соглашению с курдами начала продвигаться на восток, заняв в том числе города Манбидж, Кобани и Ракка. США одновременно приступили к спешной эвакуации 700 военнослужащих из этого региона в соседний Ирак.

С пятницы в Сирии действует режим прекращения огня. По соглашению, которое было заключено между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и вице-президентом США Майком Пенсом, курдские формирования должны уйти на юг на 120-километровом участке сирийско-турецкой границы.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Турция, курды
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