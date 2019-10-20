Турецкая армия после недельной осады заняла сирийский Рас-эль-Айн

Курды покинули город через блокпосты, контролируемые союзными туркам отрядами сирийской оппозиции

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Турецкая армия без боя заняла город Рас-эль-Айн на севере Сирии, сообщает телеканал Al Arabiya. Бои за этот населенный пункт шли с самого начала военной операции Анкары против курдских формирований.

Занять Рас-эль-Айн туркам удалось после того, как курдские «Сирийские демократические силы» полностью эвакуировали город. На юг из него выехали около 50 единиц автотранспорта, в том числе и машины скорой помощи, на которых вывозили раненых. Корреспондент AFP сообщил, что после выезда из больницы персонала здание охватил пожар.

Курды покидали город через блокпосты, которые контролировали союзные Турции отряды сирийской оппозиции.

Параллельно по контролируемой курдами территории движется сирийская правительственная армия. Как сообщает издание Fars, 20 октября верные президенту Башару Асаду войска достигли крепости Ялда в районе города Тель Тамар в провинции Хасака. Ранее там находилась американская база, эвакуированная в последние дни.

Агентство SANA сообщило, что американцы сейчас спешно эвакуируют еще одну базу в провинции Хасака в районе населенного пункта Аль Кулаиб. Там ранее были размещены военные самолеты и вертолеты коалиции. По данным корреспондента сирийского правительственного агентства американцы уничтожают все постройки, а также взлетно-посадочную полосу.