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Лавров привел пример «разводки» в дипломатии
Государству не всегда стоит реагировать на какой-то негативный шаг в свой адрес, так как порой за этим стоит исключительно желание спровоцировать, пояснил глава МИДа
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава МИДа Сергей Лавров в интервью «России 1» рассказал о способе «разводки» в дипломатии. Видео беседы опубликовано на странице министерства в YouTube.

По его мнению, государству не всегда необходимо сразу реагировать на какой-либо негативный шаг в свой адрес и проанализировать, что за ним стоит.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода «разводку», — заявил Лавров. При этом он добавил, что в случае серьезного удара по национальным интересам или по «принципиальнейшим» вещам отвечать нужно сразу.

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Госдеп США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов

Министр привел в пример действия президента США Барака Обамы, который в декабре 2016 года подписал указ о высылке из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов и закрытии двух российских дипломатических объектов. 

«Хлопая дверью, когда уже наступила агония его администрации, абсолютно по злобе, пытаясь отомстить за поражение демократов на президентских выборах, отобрал собственность, выгнал <...> [российских] дипломатов», — сказал Лавров.

Он напомнил, что Россия не сразу приняла ответные меры, так как понимала, что шаг Обамы направлен на «подрыв позиции» выигравшего выборы республиканца Дональда Трампа. «Мы взяли паузу. А потом Дональду Трампу <...> конгресс США просто не позволил этого [наладить отношения с Москвой]. И когда мы поняли, что санкции не только не замораживаются, но и расширяются и углубляются, мы тоже отреагировали», — уточнил министр.

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Через несколько месяцев после решения Обамы, летом 2017 года, Россия выслала 755 сотрудников американской дипмиссии и закрыла доступ к ряду объектов в Москве.

Автор: Артём Губенко
Теги: Сергей Лавров, дипломатия, прием
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