Лавров привел пример «разводки» в дипломатии

Государству не всегда стоит реагировать на какой-то негативный шаг в свой адрес, так как порой за этим стоит исключительно желание спровоцировать, пояснил глава МИДа

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Глава МИДа Сергей Лавров в интервью «России 1» рассказал о способе «разводки» в дипломатии. Видео беседы опубликовано на странице министерства в YouTube.

По его мнению, государству не всегда необходимо сразу реагировать на какой-либо негативный шаг в свой адрес и проанализировать, что за ним стоит.

«Может быть, за этим как раз стоит желание тебя спровоцировать на реакцию, чтобы потом использовать это для настраивания и науськивания против тебя целого ряда государств, которые легко поведутся, извините за жаргон, на такого рода «разводку», — заявил Лавров. При этом он добавил, что в случае серьезного удара по национальным интересам или по «принципиальнейшим» вещам отвечать нужно сразу.

Министр привел в пример действия президента США Барака Обамы, который в декабре 2016 года подписал указ о высылке из Соединенных Штатов 35 российских дипломатов и закрытии двух российских дипломатических объектов.