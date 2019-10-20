СМИ опубликовали письма Джонсона Туску об отсрочке Brexit

В личном письме Туску Джонсон заявил, что дальнейшая отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Лондона и Брюсселя. При этом британский премьер направил ЕС официальный запрос об отсрочке Brexit до 31 января, но не подписал его

Одно из писем Джонсона Туску (Фото: Downing Street / AP)

В своем официальном письме ЕС британский премьер Борис Джонсон попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство. Текст документа приводит Reuters.

«Если стороны смогут ратифицировать соглашение [о выходе из ЕС] до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше», — отмечается в письме. Послание завершается подписью: «Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». При этом в нем отсутствует имя Джонсона и его личная подпись.

The Guardian опубликовала второе личное письмо Джонсона главе Европейского совета Дональду Туску, которое он отправил вместе с первым.

«Я ясно высказывал свою точку зрения с того момента, как я стал премьер-министром, и высказал ее сегодня парламенту вновь — мою точку зрения и позицию правительства, что дальнейшая отсрочка нанесет ущерб интересам Великобритании, нашим партнерам в ЕС и отношениям между нами», — написал Джонсон. Он также выразил уверенность в том, что парламент утвердит проект соглашения с ЕС и примет все необходимые документы до 31 октября.