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Политика ,  
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СМИ опубликовали письма Джонсона Туску об отсрочке Brexit
В личном письме Туску Джонсон заявил, что дальнейшая отсрочка Brexit нанесет ущерб интересам Лондона и Брюсселя. При этом британский премьер направил ЕС официальный запрос об отсрочке Brexit до 31 января, но не подписал его
Одно из писем Джонсона Туску (Фото: Downing Street / AP)

В своем официальном письме ЕС британский премьер Борис Джонсон попросил Брюссель перенести срок Brexit с 31 октября на 31 января 2020 года, как того требует законодательство. Текст документа приводит Reuters.

«Если стороны смогут ратифицировать соглашение [о выходе из ЕС] до этой даты, то срок переноса Brexit завершится раньше», — отмечается в письме. Послание завершается подписью: «Искренне ваш, премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии». При этом в нем отсутствует имя Джонсона и его личная подпись.

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The Guardian опубликовала второе личное письмо Джонсона главе Европейского совета Дональду Туску, которое он отправил вместе с первым.

«Я ясно высказывал свою точку зрения с того момента, как я стал премьер-министром, и высказал ее сегодня парламенту вновь — мою точку зрения и позицию правительства, что дальнейшая отсрочка нанесет ущерб интересам Великобритании, нашим партнерам в ЕС и отношениям между нами», — написал Джонсон. Он также выразил уверенность в том, что парламент утвердит проект соглашения с ЕС и примет все необходимые документы до 31 октября.

Вечером в субботу Туск сообщил, что получил письмо от британского правительства с просьбой отсрочить выход Соединенного Королевства из ЕС, а также заявил, что начнет консультации по поводу запроса.

«Би-би-си» и другие британские СМИ со ссылкой на свои источники писали, что вместе с официальным запросом об отсрочке Brexit, который Джонсон обязан направить по закону в связи с результатами голосования в парламенте, он направил еще два документа. Во втором письме он раскритиковал возможную отсрочку Brexit, а третье представляло собой пояснительную записку от британского посла в Евросоюзе Тимоти Барроу. 

В субботу британские депутаты поддержали поправку, которая обязывает премьера просить об отсрочке Brexit. После голосования Джонсон говорил, что не будет просить об отсрочке.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Борис Джонсон, Дональд Туск, Евросоюз, Великобритания, Brexit
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