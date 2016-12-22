СМИ узнали о влиянии российских ботов на выборы в США с помощью стартапов

Чтобы автоматизировать распространение информации в Сети, связанные с российским Агентством интернет-исследований боты использовали механизмы американских стартапов. Подобные услуги предлагали компании IFTTT, RoundTeam и Dlvr.it

Фото: Wilfredo Lee / AP

Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали механизмы стартапов США, в том числе компании IFTTT Inc., для того чтобы проводить в социальных сетях программу по дезинформации и вмешиваться таким образом в американские выборы, пишет Bloomberg.

Об этом, по данным агентства, свидетельствует опубликованный Twitter 17 октября архив твитов и медиа, которые, по данным компании, были связаны с расследованием о попытках манипулировать политическими взглядами ее пользователей. Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что сотни аккаунтов, связанных с российским Агентством интернет-исследований, пользовались услугами, предлагаемыми американскими стартапами IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc., для того чтобы автоматизировать и более широко распространить свои сообщения.

Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет людям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Согласно базе данных Crunchbase, как отмечает Bloomberg, этот стартап поддерживают такие инвесторы, как Salesforce Ventures, IBM Ventures и Andreessen Horowitz.

Большая часть связанного с российскими ботами контента, как следует из архива Twitter, распространялась через IFTTT и содержала гиперссылки, перенаправляющие читателей на другие сайты и блоги этих фэйковых аккаунтов, пишет Bloomberg, отмечая однако, что большинство из них — удалено либо не создано.

Наиболее активно услугами IFTTT, как отмечает агентство, связаннные с Россией учетные записи пользовались в конце прошлого года и в начале этого года. Это, как предположил в беседе с Bloomberg старший научный сотрудник сети цифровых исследований Digital Forensic Research Lab Бен Ниммо, было сделано для того, чтобы скрыть происхождение информации, которую распространяли эти аккаунты. Подобную услугу для распространения сообщений, по его данным, также использовали иранские боты.​

«Интересно, что тролли используют готовые американские механизмы для автоматизации [распространения информации]. Это может быть один из способов, при помощи которых они пытались скрыть свои следы», — добавил также Ниммо.

Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс, комментируя эту информацию Bloomberg, сообщил, что стартап уже «активно изучает недавнюю публикацию данных Twitter». Представители компании, по его словам, «путем принятия мер собираются устранить и уменьшить такого рода злоупотребления там, где это необходимо».

По информации IFTTT, из более чем​ 4,6 тыс. аккаунтов, упоминающихся в расследовании Twitter, 256 были подключены к услугам IFTTT. Всего стартап, как отмечает агентство, имеет 15 млн пользователей.

Представитель Twitter комментировать информацию об использовании российскими ботами механизма американских стартапов отказался.

Американская прокуратура в феврале обвинила 13 граждан России во вмешательстве в американские выборы и другие политические процессы внутри страны. В числе фигурантов этого дела также оказался российский бизнесмен, ресторатор Евгений Пригожин, который владеет группой «Конкорд». Комиссия под руководством американского специального прокурора Роберта Мюллера полагает, что эти россияне имеют отношение к российской «фабрике троллей», которая вмешивалась в политическую жизнь США во время выборов президента в 2016 году. В списке также упомянуты девять компаний, в том числе Агентство интернет-исследований, а также принадлежащие Пригожину Concord Management and Consulting LLC и Concord Catering.