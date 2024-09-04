Начштаба беспилотных сил ВСУ отстранили за предполагаемые связи с Россией

Роман Гладкий отстранен от должности, пока СБУ проводит дополнительную проверку, о которой попросили в Верховной раде: депутаты заявили, что военного подозревали в коррупции и госизмене, а у его жены есть паспорт России

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отстранил от исполнения обязанностей начальника штаба командования сил беспилотных систем Романа Гладкого, сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) украинский Генштаб.

Украинская армия объявила о назначении Гладкого в конце августа. После этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что военный — «выходец из Крыма», у которого нет опыта работы с беспилотниками, он был подозреваемым в госизмене и коррупции, «а также имеет жену с российским паспортом». Помимо того, в Раде попросили Службу безопасности проверить, есть ли паспорт России у самого Гладкого, сообщила депутат от фракции «Голос» Соломия Бобровская.

«24 канал» со ссылкой на источники передавал, что Гладкий «не прошел проверку СБУ» перед назначением, в то же время Сырский говорил, что ведомство не имело замечаний к нему. По итогам обсуждения назначения Гладкого в Верховной раде решили назначить дополнительную проверку военного, сообщает Генштаб ВСУ.

Гладкий с июля 2016-го по апрель 2018 года был начальником штаба Военно-морских сил Украины, но его освободили от должности на фоне скандала в СМИ: «Укринформ» писал, что дочь военного «участвовала в соревнованиях по плаванию за Центральный спортивный клуб армии России», а самого Гладкого, по данным телеканала ТСН, пытались завербовать российские спецслужбы. Пресс-служба ВМС Украины тогда заявляла, что Гладкий был «зачислен в распоряжение Минобороны Украины для определения дальнейшего служебного положения».

Комментируя нынешний скандал, в Командовании сил беспилотных систем ВСУ заявили, что Гладкий прошел проверку в СБУ в 2018-2019 годах и «имеет допуск к работе со сведениями с высокой степенью секретности». Там добавили, что начальник штаба — офицер с многолетним опытом службы в ВСУ, «имеет соответствующее военное образование и значительный опыт службы на руководящих должностях». В частности, в 2020 — 2023 годах он был заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил, а затем заместителем Командующего Объединенных сил ВСУ, проходил подготовку в Канаде.