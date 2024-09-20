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Политика ,  
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В Казахстане задумались об ужесточении миграционного контроля

Поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, коснутся не туристов, а тех, кто намеревается пребывать в Казахстане свыше 30 дней, сообщили в МВД. Также там решили пересмотреть порядок выдворения иностранцев
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

МВД Казахстана разрабатывает поправки в закон, направленные на усиление миграционного контроля, сообщил председатель комитета миграционной службы ведомства Аслан Аталыков.

По его словам, сейчас рассматриваются вопросы возврата института регистрации иностранцев, при этом поправки будут распространяться не на туристов, а на тех, кто намеревается пребывать в Казахстане свыше 30 дней.

«Безусловно, сам механизм и порядок регистрации иностранцев планируем проводить упрощенно, с использованием информационных технологий, без лишней бюрократии. Готовятся поправки по ужесточению ответственности за фиктивную регистрацию», — сказал Аталыков.

Представитель МВД полагает, что меры позволят создать эффективные инструменты для улучшения миграционного контроля. «Помимо этого, мы планируем пересмотреть и действующий порядок выдворения иностранцев. Сегодня он достаточно сложный. В планах внедрить новый институт депортации, который позволит явных и злостных нарушителей миграционного законодательства, которые согласны с нарушением, выдворять за пределы Казахстана более оперативно», — добавил он.

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После начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации Казахстан стал одной из наиболее популярных стран для российских релокантов. По состоянию на конец 2023 года в Казахстане оставалось порядка 80 тыс. из 400 тыс. россиян, въехавших в республику в 2022 году, сообщал генконсул России в Алматы Дмитрий Тураев.

В том же году Казахстан ужесточил правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе россиян. Так, была отменена практика так называемого визарана — возможность продлить разрешенный период пребывания в 90 дней, выехав за пределы страны хотя бы на сутки. Теперь граждане стран ЕАЭС могут находиться в республике не более 90 суток в течение 180 дней. Для продления срока пребывания в Казахстане необходимо получить вид на жительство или разрешение на временное проживание (РВП). Позже в республике также запретили оформлять вид на жительство по внутреннему паспорту.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Казахстан миграционная политика мигранты россияне
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