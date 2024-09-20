На Украине спрогнозировали отсутствие связи зимой до 20 часов в сутки в блэкаут

На Украине в зимний период связь может быть доступна только четыре-шесть часов в сутки из-за блэкаутов, сообщил глава направления развития мобильного интернета Минцифры Станислав Прибитько, передает «Политика страны».

Как пояснили мобильные операторы, аккумуляторы не будут успевать заряжаться, к тому же, им не хватает персонала из-за мобилизации.

Издание отмечает, что к 2025 году операторов обязали обеспечивать связь на 10 часов, если нет электричества, но Прибитько рассказал, что они не смогут выполнить это требование на 100%.

В сентябре российское Минобороны несколько раз сообщало об ударах по объектам энергетики Украины, связанным с военной отраслью. 13 сентября «Укрэнерго» заявило, что Польша, Словакия и Румыния по запросу Киева направили Украине электроэнергию из своих энергосистем в качестве аварийной помощи. За день до этого военное ведомство России сообщило об ударе по энергообъектам.

Незадолго до этих событий помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт предупредил, что предстоящая зима будет трудной для Украины, поскольку из-за потери примерно половины генерирующих мощностей страна столкнется с отключениями электричества. Запад пообещал оказать помощь.