 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев внес в список «спонсоров войны» двух производителей станков

Украина внесла в список «спонсоров войны» двух немецких производителей станков
Сюжет
Военная операция на Украине
В перечень попали компании Spinner и DMG Mori. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило их в том, что что они продолжают сотрудничать с Россией
Фото: spinner-russia.ru
Фото: spinner-russia.ru

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло немецких производителей станков Spinner и DMG Mori (японская компания, ее немецкая «дочка» — DMG Mori Aktiengesellschaft) в список «международных спонсоров войны» за то, что они продолжают сотрудничать с Россией. Об этом НАПК сообщило в телеграм-канале.

На сайте российского представительства Spinner говорится, что он работает «в обычном режиме» и поставляет станки, запчасти и комплектующие производства Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH, а также оказывает «сопутствующие услуги и сервисы». НАПК также указывает, что объем поставок оборудования Spinner в Россию увеличился на 500% после начала военных действий на Украине.

Летом 2022 года DMG Mori объявила о выходе из бизнеса в России. Компания закрыла свой завод в Ульяновске и представительство в Москве. Предприятие было открыто в 2015 году, его производственная мощность составляла около 1,2 тыс. станков в год, им владела немецкая «дочка» DMG Mori. Российское юрлицо DMG Mori — ООО «ДМГ Мори Рус» — на тот момент на 99% принадлежало зарегистрированной в Швейцарии DMG Mori Sales and Service Holding. Несмотря на заявление об уходе, DMG Mori продолжает сотрудничать с Россией, сказали в НАПК.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Украина станки спонсоры
Материалы по теме
Украина внесла Philip Morris и Japan Tobacco в список «спонсоров войны»
Политика
Украина внесла владельца AliExpress в список «спонсоров войны»
Бизнес
Украина назвала Bacardi «спонсором войны»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,37 (+0,45) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 96,62 (+0,39) Инвестиции, 16:42
В Баку сообщили о готовности мирного соглашения с Ереваном на 70% Политика, 18:44
Рубль укрепился после заявлений властей о мерах валютного контроля Инвестиции, 18:43
Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года РБК и Сбер, 18:41
Автор «Богатый папа, бедный папа» назвал активы для защиты от кризиса Инвестиции, 18:35
Минобороны сообщило о гибели российских миротворцев в Карабахе Политика, 18:33
Не включайте свет: чек-лист по действиям при запахе газа в квартире Недвижимость, 18:30
Шадаев словами «на повестке не стоит» ответил на вопрос о блоке YouTube Технологии и медиа, 18:22
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Минфин сообщил о возможности ввести новые меры валютного контроля Экономика, 18:22
Делом об угоне вертолета на Украину занялась ФСБ Политика, 18:20
В Минспорте ответили на вопрос о премиях нейтральным атлетам за Олимпиаду Спорт, 18:17
Говард Баффет предостерег американцев от усталости от Украины Политика, 18:17
На каком оборудовании работает современное спутниковое телевидение РБК и Триколор, 18:15
Сбербанк зафиксировал рекорд по ценам на жилье в России Недвижимость, 18:14
В Баку опровергли заявления о массовых жертвах при операции в Карабахе Политика, 18:12