Киев внес в список «спонсоров войны» двух производителей станков

В перечень попали компании Spinner и DMG Mori. Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило их в том, что что они продолжают сотрудничать с Россией

Фото: spinner-russia.ru

Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) внесло немецких производителей станков Spinner и DMG Mori (японская компания, ее немецкая «дочка» — DMG Mori Aktiengesellschaft) в список «международных спонсоров войны» за то, что они продолжают сотрудничать с Россией. Об этом НАПК сообщило в телеграм-канале.

На сайте российского представительства Spinner говорится, что он работает «в обычном режиме» и поставляет станки, запчасти и комплектующие производства Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH, а также оказывает «сопутствующие услуги и сервисы». НАПК также указывает, что объем поставок оборудования Spinner в Россию увеличился на 500% после начала военных действий на Украине.

Летом 2022 года DMG Mori объявила о выходе из бизнеса в России. Компания закрыла свой завод в Ульяновске и представительство в Москве. Предприятие было открыто в 2015 году, его производственная мощность составляла около 1,2 тыс. станков в год, им владела немецкая «дочка» DMG Mori. Российское юрлицо DMG Mori — ООО «ДМГ Мори Рус» — на тот момент на 99% принадлежало зарегистрированной в Швейцарии DMG Mori Sales and Service Holding. Несмотря на заявление об уходе, DMG Mori продолжает сотрудничать с Россией, сказали в НАПК.