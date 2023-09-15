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Минобороны опровергло привлечение иностранцев в экипажи вертолетов

Минобороны: в экипаже пропавшего в августе Ми-8 не было граждан Таджикистана
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Военная операция на Украине
В состав военных авиационных экипажей входят только россияне, заявили в Минобороны, комментируя информацию о гражданине Таджикистана на борту пропавшего в августе вертолета Ми-8. Киев заявлял об угоне машины
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В состав авиационных экипажей Воздушно-космических сил России входят только россияне, заявили в Минобороны.

«Информация, распространенная рядом интернет-ресурсов и телеграм-каналов, о якобы находившемся в составе экипажа, пропавшего без вести в августе т.г. российского вертолета Ми-8 гражданина Таджикистана, абсолютно не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об угоне вертолета Ми-8 российским летчиком. В начале сентября представители ГУР и пилот Максим Кузьминов дали пресс-конференцию, на которой Кузьминов заявил, что с ним было два члена экипажа, которые выбежали из вертолета.

Глава ГУР Кирилл Буданов позднее заявил, что члены экипажа «были уничтожены».

15 сентября телеграм-канал Baza сообщил, что вместе с Кузьминовым на борту вертолета были его одногодки — выпускник воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина россиянин Никита и уроженец Таджикистана, который приехал в Россию учиться и окончил Сызранское летное училище.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минобороны Воздушно-космические силы военная авиация Таджикистан Вертолет Ми-8
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