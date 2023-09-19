The Times связала «автора плана переворота» в Грузии с разведкой Украины

Один из авторов плана госпереворота в Грузии, о подготовке которого накануне сообщила служба госбезопасности страны, является «ключевой фигурой» в ГУР Украины, узнала The Times. Киев причастность к планам переворота исключал

Фото: W. Korall / Global Look Press

Бывший замглавы МВД Грузии Гия Лорткипанидзе, которого Тбилиси называет одним из авторов плана госпереворота, является ключевой фигурой в главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила британская The Times со ссылкой на источник.

18 сентября служба государственной безопасности Грузии заявила, что в стране в октябре—декабре собираются организовать беспорядки и дестабилизировать ситуацию с целью свержения власти насильственным путем.



Авторами плана в ведомстве назвали Гию Лорткипанидзе (замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили), экс-министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, бывшего телохранителя третьего президента Михаила Батурина и командира «Грузинского легиона» на Украине Мамуку Мамулашвили.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил газете, что Лорткипанидзе не является сотрудником ведомства.

Мамулашвили же в ответ на запрос издания о причастности к подготовке госпереворота послал закрывающий лицо рукой смайлик.

Как утверждают в службе госбезопасности Грузии, переворот планировалось организовать по аналогии с Евромайданом, который состоялся на Украине в 2014 году. Планы включали в себя создание палаточного городка, возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, блокирование правительственных зданий и «другие незаконные действия, содержащие элементы грубой провокации».

«Служба государственной безопасности в координации с другими компетентными органами осуществляет все необходимые превентивные меры. Также для получения дополнительной оперативной информации служба обращается по данному вопросу в соответствующие ведомства стран-партнеров», — говорилось в сообщении ведомства.

Украина еще накануне опровергла обвинения в причастности к планам госпереворота в Грузии. «Эта информация не соответствует действительности. <...> Украинское государство не вмешивалось, не вмешивается и не планирует вмешиваться во внутренние дела Грузии», — заявил официальный представитель МИД страны Олег Николенко.