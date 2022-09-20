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Военная операция на Украине ,  
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Главы МИД ЕС примут решение о миссии по военной помощи Украине в октябре

Глава дипломатии ЕС Боррель: решение о миссии по военной помощи Украине будет в октябре
Фото: Janine Schmitz/ photothek.d/ IMAGO/ Global Look Press
Фото: Janine Schmitz/ photothek.d/ IMAGO/ Global Look Press

Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на брифинге, трансляция шла в Twitter.

«Мы продолжили обсуждение нашего предложения о создании в Евросоюзе миссии по военной помощи. <...> Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение, что очень быстро для европейских стандартов», — сказал Боррель.

Он добавил, что миссию, прежде всего, должны согласовать украинцы. Именно они могут рассказать о своих потребностях и предложить варианты военной помощи со стороны ЕС.

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Фото:Nariman El-Mofty / AP

В конце августа Боррель сказал, что Совет министров обороны Евросоюза обсудит инициативу по формированию миссии «обучения и помощи» для украинских вооруженных сил. Он подчеркнул, что миссию не будут размещать территории Украины, она будет находиться в соседней с ней стране.

Тогда же верховный председатель ЕС по иностранным делам напомнил, что многие украинские солдаты уже участвуют в тренировках, так как Франция, Чехия, Польша и Великобритания передают Киеву сложное вооружение, которое требует предварительного обучения.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

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