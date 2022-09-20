СБУ сообщила о предотвращении продажи секретных авиатехнологий в Азию

Одна из стран Восточной Азии попыталась незаконно приобрести авиационные технологии, с помощью которых можно было наладить производство модернизированных авиадвигателей, заявили в СБУ. Злоумышленников задержали

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Служба безопасности Украины (СБУ) провела в Запорожье спецоперацию по предотвращению незаконной передачи за границу новейших военных технологий — секретной документации по производству авиационных двигателей для истребителей и боевых вертолетов. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным СБУ, речь идет об одной из стран Восточной Азии. К ним традиционно относят Китай, Японию, Северную и Южную Кореи, Монголию и Тайвань

Следствие уверено, что преступную схему организовало бывшее должностное лицо одного из главных оборонных заводов Запорожской области. Кроме того, он привлек к преступной деятельности еще трех сотрудников предприятия, которые скрытно копировали секретную документацию с рабочих компьютеров и образцы техдокументации. Полученные данные планировалось передать через «закрытые каналы электронной связи», считают в СБУ, злоумышленники уже получили задаток в размере $30 тыс.

«По предварительным выводам специалистов оборонно-промышленного комплекса Украины, в случае получения соответствующих технологий, иностранцы могли наладить собственное производство модернизированных авиадвигателей», — подчеркивается в сообщении.

Сейчас в СБУ рассматривают возможность сообщить задержанным о подозрении по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ст. 333 УК Украины), а также избрать им меру пресечения в виде ареста. В случае квалификации деяния по ч.2, предусматривающей совершение преступления организованной группой, предельное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.