Латвия оценила последствия потери грузов из России

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В Латвии произошел спад грузоперевозок из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты. Об этом заявил глава государственной компании «Латвийская железная дорога» Марис Клейнбергс, передает The Baltic Course.

По его словам, в этом году компания планирует перевезти около 25 млн тонн грузов, что примерно вдвое меньше по сравнению с предыдущим годом. «В ближайшие годы мы планируем небольшое увеличение. Но, скорее всего, это будет действительно небольшое увеличение, потому что я не вижу возможности заменить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — сказал Клейнбергс.

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