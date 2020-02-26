СМИ узнали о жалобах грузоперевозчиков Путину на действия таможни

Они просят изменить административный кодекс из-за действий Выборгской таможни, которая, по их словам, целенаправленно увеличивает число административных дел за перевес. В ФТС с этим не согласны

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Международные автоперевозчики направили президенту Владимиру Путину коллективное письмо, в котором пожаловались на задержку грузов на таможне на основании перевеса. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст жалобы. По данным издания, обращение было составлено 21 ноября прошлого года, у него 219 подписантов (конкретных данных о них газета не приводит).

В письме авторы жалуются в том числе на действия Выборгской таможни. По данным газеты, в нем говорится о нарушении сроков оформления транзита на многосторонних автомобильных пунктах пропусков — до двух суток вместо четырех часов, а также о нарушении порядка досмотра и сроков на складах временного хранения — с двух суток до месяца.

В числе других претензий перевозчиков — порча товаров и хищения. Кроме того, в письме говорится, что таможенники могут размещать посторонние предметы на весах либо «воздействовать на них массой тела», пишет газета. Авторы обращения также жалуются на отсутствие возможности взвесить груз при въезде или выезде из страны: по их словам, расхождение показаний весов на пунктах пропусков с фактическим весом товара может достигать 0,5–1 т.

Автоперевозчики также просят внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы остановить злоупотребления со стороны таможенников. По мнению авторов письма, сотрудники Выборгской таможни умышленно увеличивают число дел по ч. 3 ст. 16.1 КоАП — наказание за перевес по ней предусматривает штраф 50–100 тыс. руб. с конфискацией лишнего груза или его части.

В декабре 2019-го администрация президента перенаправила обращение перевозчиков в Федеральную таможенную службу (ФТС). Как пишет газета со ссылкой на ответ ведомства от 4 февраля, в деятельности Выборгской таможни не выявили чрезмерного использования инспекционно-досмотровых комплексов. Там заявили, что контроль за сроками таможенных операций проводится постоянно, а весогабаритный контроль регулирует Минтранс.