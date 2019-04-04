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Бизнес ,  
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«Яндекс.Такси» решил запустить сервис грузоперевозок
Сервис уже разослал своим партнерам соответствующее письмо. В рамках нового предложения будут действовать два тарифа, также будет доступен заказ с грузчиками
Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Сервис «Яндекс.Такси» планирует запустить возможность заказа грузоперевозок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, которое компания разослала своим партнерам. Информацию об этом подтвердил источник РБК на рынке, который знаком с содержанием письма.

В частности, как пишет издание со ссылкой на копию письма, у «Яндекс.Такси» в рамках нового предложения по грузоперевозкам будут действовать два тарифа. Первый подразумевает использование легковых автомобилей с грузовым отсеком с общей грузоподъемностью не более 1 т, второй — малотоннажные фургоны с грузоподъемностью до 3,5 т. Обязательное условие — автомобиль должен быть не старше 2008 года, добавляет издание.

Кроме того, клиентам будет доступна возможность заказа грузоперевозки с грузчиками. В случае, если водитель работает в одиночку, он эти заказы получать не будет, пишет газета.

«Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и экспериментируем с развитием новых услуг. Как только нам будет о чем рассказать, мы обязательно это сделаем», — заявили в РБК в пресс-службе «Яндекс.Такси».

В прошлом году компания «Яндекс» запустила собственный сервис каршеринга «Яндекс.Драйв». Это второй проект для компании в области каршеринга. До этого она тестировала приложение «Яндекс.Каршеринг», однако после полугода работы закрыла проект.

Авторы: Мария Бондаренко, Мария Коломыченко
Теги: «Яндекс.Такси», грузоперевозки
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