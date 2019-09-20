Обвинившая Россию в нарушении ДРСМД чиновница Госдепа уволилась

Томпсон участвовала в женевских переговорах по Договору о ракетах в начале года. Она также заявляла, что выход США из ДРСМД обоснован исключительно нарушением Россией соглашения

Андреа Томпсон (в центре) (Фото: Thomas Peter / AP)

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон ушла в отставку. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

В заявлении госсекретаря Майка Помпео говорится, что Томпсон является преданным госслужащей и проработала в военной сфере и Госдепартаменте более 25 лет. «Я благодарю ее за приверженность миссии Госдепартамента и десятки лет служения Соединенным Штатам Америки», — отметил Помпео.

Томпсон заняла свой пост в ведомстве в апреле 2018 года. До этого она работала заместителем помощника президента США, а также советником по национальной безопасности вице-президента. До прихода в Белый дом она служила в Вооруженных силах США в разведке. В качестве офицера разведки была в командировках в Ираке, Афганистане, Боснии и Герцеговине и других странах.

В январе состоялись консультации представителей США и России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в них принимали участие Томпсон и заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Замгоссекретаря назвала переговоры с представителями Москвы разочаровывающими и указала, что Россия, очевидно, «продолжит существенно нарушать договор». Томпсон назвала предложения российской стороны по урегулированию кризиса недостаточными, а также указала, что Россия не предложила мер, которые позволят убедиться, что российская ракета 9М729 не нарушает положений договора. Она также подчеркивала, что на решение США по ДРСМД повлияло лишь нарушение обязательств Россией, а также разработка ею упомянутой крылатой ракеты.