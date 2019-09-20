В Госдуме назвали Deutsche Welle способ избежать претензий Генпрокуратуры

Представитель Deutsche Welle должен прийти в Госдуму на заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России. В противном случае изданию пригрозили штрафом и передачей дела в Генпрокуратуру

Адальби Шхагошев (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Член думской комиссии по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Адальби Шхагошев заявил, что в отношении Deutsche Welle может быть заведено административное дело. Это произойдет в том случае, если немецкая компания откажется участвовать в работе комиссии, сообщает агентство «РИА Новости».

Вмешательство Deutsche Welle во внутренние дела России Шхагошев увидел в публикации 2009 года, посвященной российской политике на Кавказе. По его словам, Генеральная прокуратура и Роскомнадзор должны в кратчайшие сроки предоставить ее анализ, а также дать оценку статей «похожей направленности» от 2015 и 2018 годов. «Я уверен, что это грязное политическое безапелляционное вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в этом случае просто я хочу выйти с предложением. Или они будут общаться с нами, что лучше, или же они будут общаться с Генеральной прокуратурой», — сказал депутат.

В 2009 году Deutsche Welle опубликовала авторский материал главного редактора российской редакции Инго Маннтойфеля. Последний охарактеризовал политику Москвы на Северном Кавказе как провал и предсказал потерю Россией контроля над этим регионом. Маннтойфель предложил создать новые организационные структуры с участием Турции, США и ЕС с целью недопущения захвата власти на Северном Кавказе исламистскими группировками.

В начале сентября претензии к Deutsche Welle появились у депутатов Государственной думы после якобы распространенных изданием призывов выходить на несанкционированные акции протеста в Москве. МИД России в этой связи вызвал временную поверенную в делах Германии в России Беату Гжески.

В Deutsche Welle обвинения в свой адрес отвергли, а ее представители отказались участвовать в работе комиссии Госдумы. При этом в немецкой компании заявили, что не призывали выходить на акции протеста, а просто цитировали сообщения организаторов.