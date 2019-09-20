СМИ сообщили об отказе космонавту в должности из-за жены-американки

По данным агентства, «Роскосмос» не утвердил Юрия Маленченко на руководящую должность в Центре подготовки космонавтов. Этот пост подразумевает допуск к конфиденциальным данным, а жена Маленченко имеет гражданство США

Юрий Маленченко (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Служба безопасности «Роскосмоса» не согласовала назначение космонавта Юрия Маленченко на пост первого заместителя начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) из-за гражданства его жены. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

Жена Маленченко Екатерина Дмитриева — уроженка России, имеющая американское гражданство. Собеседники агентства пояснили, что должность, на которую претендовал космонавт, подразумевает допуск к конфиденциальной информации.

На сайте ЦПК Маленченко указан как первый заместитель начальника центра. Агентство сообщает, что в настоящий момент он является советником начальника ЦПК и при этом выполняет функции первого зама.

Начальник ЦПК Павел Власов подтвердил агентству информацию о трудностях с назначением Маленченко, но не уточнил, в чем они заключаются. По его словам, этот вопрос решается почти год. «Пока он в том состоянии находится — не утвержден», — отметил Власов. Он добавил также, что Маленченко, как советник, выполняет дополнительную работу по курированию подготовки космонавтов.