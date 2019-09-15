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Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Эту информацию «РИА Новости» подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Весной Юрчихин, который совершил пять космических полетов, говорил в интервью агентству, что к нему есть вопросы по медицинской части
Федор Юрчихин (Фото: Егор Алеев / ТАСС )

Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов 60-летнего Федора Юрчихина. Такое решение было принято на заседании в Центре подготовки космонавтов, передает «РИА Новости».

Информацию агентству подтвердил командир отряда космонавтов Олег Кононенко. Отвечая на вопрос о возможности устранить замечания, Кононенко назвал решение комиссии окончательным. Отмечается, что решение должно быть утверждено приказом на отчисление из отряда, для этого потребуется сбор межведомственной комиссии.

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В марте Юрчихин в интервью агентству говорил, что по медицинской части к нему есть вопросы. «Не могу сказать, что совсем уж нерешаемые, но есть», — отмечал он. При этом Юрчихин говорил, что в будущем он хотел бы совершить какой-нибудь короткий, но интересный полет, например, облет Луны на корабле «Союз».

Свой первый полет Юрчихин совершил в октябре 2002 года на американском шаттле «Атлантис», всего он выполнил пять полетов. Последний, пятый полет, Юрчихин совершил в апреле 2017 года. Тогда он на корабле «Союз МС-04» отправился на Международную космическую станцию в качестве командира экипажа и командира экспедиции МКС-52. Он вернулся на Землю вместе с астронавтами NASA Пегги Уитсон и Джеком Фишером в сентябре того же года.

Суммарный налет Юрчихина составляет 672 суток, продолжительность работы в открытом космосе — 59 часов 27 минут (всего девять выходов).

В 2003 году космонавт получил орден Дружбы, в 2008-м — звание Героя России. В ноябре прошлого года Юрчихин был награжден орденом За заслуги перед отечеством II степени.

Автор: Юлия Выродова
Теги: космос, МКС, космонавт, Федор Юрчихин
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