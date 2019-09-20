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Эксперты допустили создание в КНДР подлодки с баллистическими ракетами
На спутниковых снимках из северокорейского портового города заметили появление нового массивного сооружения на пристани. Специалисты, изучившие снимки, считают, что там могут строить подводные лодки
Предназначенная для запуска с подлодок ракета на параде в Пхеньяне (Фото: Wong Maye-E / AP)

Специалисты из Института международных исследований Мидлбери в Монтерее и эксперты частной компании Planet Labs проанализировали спутниковые снимки верфи в северокорейском портовом городе Синпхо и пришли к выводу, что КНДР может вести работы по созданию подводной лодки, способной нести баллистические ракеты, передает NHK.

На снимках от 3 сентября вдоль набережной можно было увидеть по меньше мере 13 колоннообразных объектов, вокруг которых передвигался транспорт. Уже 12 сентября между пристанью и водоемом появилась большая конструкция, которая, на последних снимках, занимает почти всю пристань.

По словам исследователей, объект занимает около 100 м в длину, что более чем достаточно для строительства обычных подлодок. Теперь же, по их мнению, КНДР может заниматься созданием подводной лодки, способной нести баллистические ракеты.

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Старший научный сотрудник института Дэвид Шмерлер считает, что объект могут использовать для обслуживания и разработки субмарин, а также задействовать в программе баллистических ракет.

Государственные северокорейские СМИ в конце июля сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую субмарину. Аналитики из Вашингтона предположили, что Пхеньян готовится провести тестовой запуск баллистической ракеты с подлодки, говорилось в материале ABC News. Первые успешные пуски твердотопливных ракет, которые можно запускать с субмарин, КНДР провела в 2017 году.

Автор: Константин Нагаев
Теги: КНДР, подводная лодка
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