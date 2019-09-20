Эксперты допустили создание в КНДР подлодки с баллистическими ракетами

На спутниковых снимках из северокорейского портового города заметили появление нового массивного сооружения на пристани. Специалисты, изучившие снимки, считают, что там могут строить подводные лодки

Предназначенная для запуска с подлодок ракета на параде в Пхеньяне (Фото: Wong Maye-E / AP)

Специалисты из Института международных исследований Мидлбери в Монтерее и эксперты частной компании Planet Labs проанализировали спутниковые снимки верфи в северокорейском портовом городе Синпхо и пришли к выводу, что КНДР может вести работы по созданию подводной лодки, способной нести баллистические ракеты, передает NHK.

На снимках от 3 сентября вдоль набережной можно было увидеть по меньше мере 13 колоннообразных объектов, вокруг которых передвигался транспорт. Уже 12 сентября между пристанью и водоемом появилась большая конструкция, которая, на последних снимках, занимает почти всю пристань.

По словам исследователей, объект занимает около 100 м в длину, что более чем достаточно для строительства обычных подлодок. Теперь же, по их мнению, КНДР может заниматься созданием подводной лодки, способной нести баллистические ракеты.

Старший научный сотрудник института Дэвид Шмерлер считает, что объект могут использовать для обслуживания и разработки субмарин, а также задействовать в программе баллистических ракет.