Медведев предрек трудный шестилетний цикл из-за торговых войн и санкций

Ситуация на международных рынках ухудшается из-за торговых войн и политики протекционизма. Но, несмотря на это, отметил Медведев, правительство рассчитывает на рост российской экономики до 2024 года

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Следующий шестилетний цикл для российской экономики будет непростым — в условиях санкций, а также возможного расширения торговых войн и политики протекционизма. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

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«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — отметил он.

По словам главы правительства, в этих условиях экономическая политика должна выстраиваться так, чтобы она могла уверенно развиваться не в самых благоприятных условиях. Помимо этого нужно обеспечить устойчивое повышение уровня жизни граждан. Медведев подчеркнул, что следующий, 2019 год станет адаптацией к решениям, которые в настоящее время принимает правительство.

«Мы рассчитываем, что за этот период закончатся определенные циклы, а вот пакет структурных изменений, которые мы запускаем, так же как и меры по повышению деловой и инвестиционной активности, смогут вывести экономику на более высокую траекторию», — сказал премьер.

Он привел данные Минэкономразвития, которое рассчитывает, что с 2021 года ежегодные темпы экономического роста превысят 3%. Этого можно будет достичь за счет отраслей, где есть хороший экспортный потенциал. По мнению Медведева, такими являются химическая и пищевая промышленность, машиностроение. Помимо этого росту темпов экономики будет способствовать развитие инфраструктуры и жилищного строительства.

О росте российской экономики говорится и в прогнозе Минэкономразвития до 2024 года, с которым ранее ознакомился РБК. Ведомство считает, что это неизбежный процесс, рост будет происходить в ближайшие шесть лет при любом сценарии. Этому будет способствовать «пакет структурных изменений», включающий 12 национальных проектов из майского указа Владимира Путина. Так, в 2018 году ВВП страны прибавит 1,8%, но после этого на фоне повышения налога на добавленную стоимость с 18 до 20% рост замедлится до 1,3% в 2019 году. С 2020 года экономику ждет очередное ускорение до 2%, а дальше, вплоть до 2024-го, — до 3%.

Консервативный сценарий предполагает замедление темпов роста мировой экономики из-за «жесткой посадки» китайской экономики. Если это действительно произойдет, то Россию ждет сокращение темпов роста до 1% в 2019-м, но к 2022 году экономика снова окрепнет и ускорит рост до 3%.

Банк России придерживается немного другого мнения. 15 сентября регулятор пересмотрел свой макропрогноз в худшую сторону и пришел к выводу, что в 2019 году российский ВВП прибавит 1,2–1,7% вместо 1,5–2%, как ожидалось ранее. ​В случае расширения санкций и ухудшения ситуации в странах, которые являются для России торговыми партнерами, страна может столкнуться с рецессией.