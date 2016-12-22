Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram

Специалисты из Университета имени Джорджа Вашингтона опубликовали данные мониторинга англоязычных Telegram-каналов, пропагандирующих ИГ. Главной темой, интересующей подписчиков таких каналов, стали боевые действия в Ираке и Сирии

Фото: Andrea DiCenzo / DPA / ТАСС

Аналитики американского Университета имени Джорджа Вашингтона проанализировали активность каналов в Telegram, поддерживающих запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ). В общей сложности исследователи выявили 713 таких англоязычных каналов и вели мониторинг их деятельность в период с 1 июня 2017 года по 31 августа 2018 года.

В общей сложности 65% каналов были закрытыми, остальные — публичными. Среднее количество подписчиков каналов составило 160 человек, самый популярный канал имеет почти 3,9 тыс. подписчиков.

За период мониторинга в поддерживающих ИГ каналах было размещено 69167 фотографий, 25324 файлов и документов, 20497 ссылок, 11118 видеозаписей, 3868 аудиозаписей и 974 голосовых сообщений. В топ-5 сторонних ресурсов, ссылками на которые обменивались сторонники ИГ через Telegram-каналы, вошли archive.org, youtube.com. justpaste.it, top4top.net и drive.google.com.

Аналитики также назвали самые популярные темы, которые поднимались в каналах, связанных с экстремистами. Это военные действия ИГ в Ираке и Сирии (такой вопрос поднимался в 57% каналов), деятельность ИГ в других регионах (43%), новости о происходящем в Европе и Северной Америке (15%), кибербезопасность (14%), невоенную деятельность ИГ (12%) и атаки ИГ на территории Европы и Северной Америки (10%).

РБК направил запрос в администрацию Telegram.

Ранее ​основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно заявлял о блокировке публичных каналов ИГ в Telegram. В 2016 году Дуров утверждал, что ежедневно мессенджер удаляет 5-10 публичных каналов ИГ по жалобам пользователей.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России из-за того, что он не выполнил требование Федеральной службы безопасности о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей.

В августе в Telegram отказались от принципа, по которому компания не передавала данные пользователя третьим лицам, в том числе властям. Теперь Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, которое подтвердит, что пользователь является подозреваемым в терроризме. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности сервиса законодательными нормами Евросоюза.

«Мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что это должно сделать мессенджер «менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды».

При этом Дуров подчеркнул, что меcсенджер не рассматривает «какие-либо обращения от российских служб», так как в стране сервис «находится вне закона» и от компании требуют предоставить «не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей».