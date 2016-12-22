ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,44 66,13 EUR Нал. 78,89 77,44 USD Бирж. 66,83 -0,54 EUR Бирж. 78,00 -0,58 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6393,92 +53,72 IMOEX 2404,42 +0,08% RTSI 1134,10 +0,99% Brent 79,22 +0,53% DJIA 26405,76 +0,61% Nasdaq 7950,04 -0,08%
Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram
Лента новостей
Финляндия решила построить забор на границе с Россией для защиты от АЧС 06:58, Общество МВД сообщило результаты проверки концертной деятельности Лаймы Вайкуле 06:28, Общество Японская биржа криптовалют потеряла $60 млн из-за кражи 06:05, Финансы Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram 06:00, Политика Вторая за день стрельба произошла в Пенсильвании 05:59, Общество В России рассказали о планах создать многоразовую ракету-носитель 05:31, Технологии и медиа Telegraph рассказал о возможных преемниках Мэй на посту премьера Британии 04:56, Политика СК начал проверки по факту нарушений на выборах главы Приморского края 04:37, Политика Четыре человека пострадали при стрельбе в здании суда в США 03:58, Общество Восемь человек погибли и 10 пострадали при наезде самосвала в Колумбии 03:35, Общество В Евросоюзе заподозрили Amazon в недобросовестной конкуренции 03:16, Бизнес ОБСЕ назвала Донбасс одной из самых заминированных территорий в мире 02:58, Политика ЦБ снизил сумму докапитализации АТБ на 1 млрд руб. 02:34, Финансы Израильская спутниковая компания показала фото последствий удара по Сирии 01:55, Политика Глава ВВС Израиля прилетит в Москву с докладом о гибели российского Ил-20 01:47, Политика Автомобиль въехал в толпу рядом с ватиканским собором Святого Петра 01:09, Общество Противнику владимирского губернатора Орловой предложили пост вице-спикера 00:25, Политика Появилось видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области 00:06, Общество ЦСКА вырвал ничью на 95-й минуте матча Лиги чемпионов 00:05, Спорт РБК 500: новички рейтинга 00:00, Бизнес Как мы считали: методология рейтинга РБК 500 в 2018 году 00:00, Бизнес 10 главных фактов о рейтинге РБК 500 00:00, Бизнес Лидеры рейтинга РБК 500 — 2018 00:00, Фотогалерея  Эксперты из США нашли в соцсетях новую российскую информационную кампанию 00:00, Политика РБК представил новый рейтинг 500 крупнейших российских компаний 00:00, Бизнес Деньги в Москве и у государства: о чем говорит новый рейтинг РБК 500 00:00, Экономика Одобрен график переноса выходных и праздников в 2019 году 19 сен, 23:59, Общество Sky узнал о риске серьезных сбоев в европейских аэропортах из-за Brexit 19 сен, 23:55, Общество
Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram
Политика, 06:00
0
Американские эксперты рассказали о пропаганде ИГ в Telegram
Специалисты из Университета имени Джорджа Вашингтона опубликовали данные мониторинга англоязычных Telegram-каналов, пропагандирующих ИГ. Главной темой, интересующей подписчиков таких каналов, стали боевые действия в Ираке и Сирии
Фото: Andrea DiCenzo / DPA / ТАСС

Аналитики американского Университета имени Джорджа Вашингтона проанализировали активность каналов в Telegram, поддерживающих запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ). В общей сложности исследователи выявили 713 таких англоязычных каналов и вели мониторинг их деятельность в период с 1 июня 2017 года по 31 августа 2018 года.

В общей сложности 65% каналов были закрытыми, остальные — публичными. Среднее количество подписчиков каналов составило 160 человек, самый популярный канал имеет почти 3,9 тыс. подписчиков.

За период мониторинга в поддерживающих ИГ каналах было размещено 69167 фотографий, 25324 файлов и документов, 20497 ссылок, 11118 видеозаписей, 3868 аудиозаписей и 974 голосовых сообщений. В топ-5 сторонних ресурсов, ссылками на которые обменивались сторонники ИГ через Telegram-каналы, вошли archive.org, youtube.com. justpaste.it, top4top.net и drive.google.com.

Аналитики также назвали самые популярные темы, которые поднимались в каналах, связанных с экстремистами. Это военные действия ИГ в Ираке и Сирии (такой вопрос поднимался в 57% каналов), деятельность ИГ в других регионах (43%), новости о происходящем в Европе и Северной Америке (15%), кибербезопасность (14%), невоенную деятельность ИГ (12%) и атаки ИГ на территории Европы и Северной Америки (10%).

РБК направил запрос в администрацию Telegram.

Ранее ​основатель мессенджера Павел Дуров неоднократно заявлял о блокировке публичных каналов ИГ в Telegram. В 2016 году Дуров утверждал, что ежедневно мессенджер удаляет 5-10 публичных каналов ИГ по жалобам пользователей.

13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram на территории России из-за того, что он не выполнил требование Федеральной службы безопасности о предоставлении ключей для расшифровки переписки пользователей.

В августе в Telegram отказались от принципа, по которому компания не передавала данные пользователя третьим лицам, в том числе властям. Теперь Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, которое подтвердит, что пользователь является подозреваемым в терроризме. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров объяснил решение изменить политику конфиденциальности сервиса законодательными нормами Евросоюза. 

«Мы оставили за собой право передавать IP-адрес и номер телефона террористов соответствующим службам по решению суда», — написал Дуров в своем Telegram-канале. Он отметил, что это должно сделать мессенджер «менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды».

При этом Дуров подчеркнул, что меcсенджер не рассматривает «какие-либо обращения от российских служб», так как в стране сервис «находится вне закона» и от компании требуют предоставить «не номер и IP-адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное — доступ к сообщениям, причем всех пользователей».

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Александра Посыпкина.
Теги: Telegram , ИГИЛ , исламизм , Ирак , Сирия , Терроризм
Главное
ЦБ обяжет банки подсчитать ущерб от краж, кибератак и харассмента Финансы
Материалы по теме
Telegram сделал ход: зачем сервис поменял политику конфиденциальности Технологии и медиа
Павел Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter