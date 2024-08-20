Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни
Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев, вручили президенту Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни, передает ТАСС.
В ответ президент подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете. Обмен подарками состоялся во время визита в мечеть пророка Исы в Грозном.
Позднее Владимир Путин приехал в резиденцию Кадырова в Грозном.
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