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Политика ,  
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Владимир Путин стал почетным гражданином Чечни

Рамзан Кадыров и муфтий Чечни, председатель духовного управления мусульман республики Салах Нежиев, вручили президенту Владимиру Путину знак и удостоверение почетного гражданина Чечни, передает ТАСС.

В ответ президент подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете. Обмен подарками состоялся во время визита в мечеть пророка Исы в Грозном.

Позднее Владимир Путин приехал в резиденцию Кадырова в Грозном.

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