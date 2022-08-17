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Арестович назвал слабыми тех, кто хочет «сбежать от хороших русских»

Алексей Арестович
Алексей Арестович (Фото: O_Arestovich_official / Telegram)

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович на своей странице в Telegram обратился к тем, кто хочет «сбежать от хороших русских и плохих белорусов», упрекнув их в слабости и глупости.

Арестович не уточнил, кого именно имеет в виду, но заявил, что эти люди «не блистали умом и силой и в мирное время», а с началом боевых действий в стране решили, «что теперь можно выплеснуть эмоции и включить отмену по полной», что «можно сбиться в стаю, и силы прибавятся».

«А прибавилось только дури. Разбираться в нюансах тяжело, проще всех ненавидеть и отрицать — решение для устрицы. <...> Вы выбрали ненавидеть и отгораживаться там, где нужно умело считать и рассчитывать, провоцировать, вовлекать и создавать», — написал он. Он раскритиковал стремление «ненавидеть и мазать всех — одним миром» и заявил, что «умный ищет союзников, дурак отталкивает друзей».

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

По мнению советника главы офиса украинского президента, это привело к «тысяче потерянных для фронтов, внутренних и внешних, белорусов и россиян» — среди них Арестович назвал «десятки и сотни тысяч колеблющихся», которые могли бы встать на сторону Киева.

В конце марта Арестович в интервью Би-би-си заявил, что «не может быть никакой коллективной ответственности» для россиян из-за военной операции на Украине, «Коллективная ответственность — это подрыв основ европейской цивилизации». Ответственность должна быть возложена на тех, кто принимал решение о боевых действиях, говорил он тогда.

В августе на фоне продолжающихся боевых действий и обсуждений в Евросоюзе визовых ограничений для россиян риторика представителей украинских властей поменялась. В частности, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «только разговоры о потере виз смогли вернуть к осознанию войны и ответственности». С призывом полностью прекратить выдачу виз россиянам выступил и президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что граждане страны должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию», так как они «отбирают чужую землю». Позднее глава государства уточнил, что этот призыв не касается россиян, которых преследуют на родине, и предложил давать им статус беженцев.

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