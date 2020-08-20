Экс-глава правительства ДНР ответил на сообщения о планах похищения СБУ

«Би-би-си» не исключало, что в сообщении о попытке похищения украинской спецслужбой лидера ополченцев речь могла идти об Александре Бородае. Сам Бородай говорит, что ему об этом неизвестно

Александр Бородай (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Бывший глава правительства самопровозглашенной ДНР и глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в разговоре с РБК заявил, что ему неизвестно, был ли он в списке тех, кто в ходе спецоперации планировала похитить Служба безопасности Украины.

«Что-то мне об этом известно. Подтвердить, готовилось ли мое похищение или кого-то я не могу, потому что мне неизвестны ни конкретные фамилии, ни список лиц. Там возможно был круг лиц, имевших отношение к Донбассу, к весне 2014 года, я понимаю, что моя фамилия там потенциально могла быть», — сказал он.

«Что я могу сказать, никто ничего не боится, все мы привыкли к определенному уровню потенциальной угрозы, и вообще — мы на своей земле и ничего не боимся, никакие СБУшные подсвинки нам не страшны, бог не выдаст — свинья не съест. Вся эта история — проявление того, о чем я и многие мои товарищи давно говорят, Россия с Украиной не воюет, а Украина с Россией воюет, и с приходом к власти Зеленского ничего не поменялось», — добавил Бородай.

Утром 20 августа ФСБ заявила о срыве операции СБУ, готовившейся в России. Спецслужба утверждала, что СБУ пыталась похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. О ком именно идет речь, в ФСБ не уточнили, добавив лишь, что это человек, который принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).



При попытке похищения были задержаны семь граждан России. Организатором преступления выступал украинец Андрей Байдала. Его ФСБ назвала внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенным лицом пятого управления департамента контрразведки СБУ. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко. По версии ФСБ, СБУ пообещала группе россиян денежное вознаграждение в размере $200 тыс. и выплатила аванс — $50 тыс. В СБУ сообщения ФСБ о сорванной спецоперации назвали фейком.