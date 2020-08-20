СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России

Заявления о подготовке похищения в России одного из лидеров ополчения — это фейк, утверждают в СБУ, но сторонникам самопровозглашенных республик в любом случае грозит наказание

Фото: SecurSerUkraine / Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщение ФСБ о срыве операции украинской спецслужбы по похищению одного из лидеров ополченцев Донбасса. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков», — заявили в СБУ.

В то же время пресс-служба ведомства подчеркнула, что участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик является преступлением. «Мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме», — говорится в сообщении.

Утром 20 августа ФСБ заявила о срыве операции СБУ, готовившейся в России. Спецслужба утверждала, что СБУ пыталась похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. О ком именно идет речь, в ФСБ не уточнили, добавив лишь, что это человек, который принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).