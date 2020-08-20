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СБУ назвала фейком заявление ФСБ о срыве операции спецслужбы в России

Заявления о подготовке похищения в России одного из лидеров ополчения — это фейк, утверждают в СБУ, но сторонникам самопровозглашенных республик в любом случае грозит наказание
Фото: SecurSerUkraine / Facebook
Фото: SecurSerUkraine / Facebook

Служба безопасности Украины (СБУ) опровергла сообщение ФСБ о срыве операции украинской спецслужбы по похищению одного из лидеров ополченцев Донбасса. Об этом говорится в заявлении ведомства.

«Служба безопасности Украины отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. И даже этот фейк свидетельствует — РФ защищает и поддерживает боевиков», — заявили в СБУ.

В то же время пресс-служба ведомства подчеркнула, что участие в боевых действиях на стороне самопровозглашенных республик является преступлением. «Мы отдельно обращаем внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме», — говорится в сообщении.

ФСБ сообщила о попытке СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса
Общество

Утром 20 августа ФСБ заявила о срыве операции СБУ, готовившейся в России. Спецслужба утверждала, что СБУ пыталась похитить и вывезти из России одного из лидеров народного ополчения Донбасса. О ком именно идет речь, в ФСБ не уточнили, добавив лишь, что это человек, который принимал активное участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины (ВСУ).

При попытке похищения были задержаны семь граждан России. Организатором преступления выступал украинец Андрей Байдала. Его ФСБ назвала внештатным сотрудником СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенным лицом пятого управления департамента контрразведки СБУ. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства экс-главы ДНР Александра Захарченко. По версии ФСБ, СБУ пообещала группе россиян денежное вознаграждение в размере $200 тыс. и выплатила аванс — $50 тыс.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, ДНР и ЛНР, похищение, СБУ
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