«Укроборонпром» поставил цель нарастить экспорт вооружения в пять раз

Такой цели — довести экспорт до $2 млрд в год — в «Укроборонпроме» планируют достичь к 2025 году. Глава набсовета концерна считает, что самые перспективные направления для экспорта — это авиа- и ракетостроение

Фото: ukroboronprom.com.ua

Украина планирует нарастить экспорт вооружений в пять раз к 2025 году — до $2 млрд. Об этом в интервью изданию «Цензор.net» заявил глава наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

«В экспорте мы ставим амбициозную цель — вырасти в пять раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения — почти $2 трлн в год. Мы хотим экспортировать на $2 млрд в год», — сказал он.

По его словам, самыми перспективными направлениями для военного экспорта являются авиа- и ракетостроение. В последние несколько лет у Украины де-факто не было авиаэкспорта из-за «саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление», отметил Абромавичус.

В ракетостроении, напротив, считает он, в последнее время было заключено несколько «очень удачных контрактов». Благодаря им, пояснил он, можно понять, что у Украины есть «на мировых рынках конкурентное преимущество».