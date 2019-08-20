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«Укроборонпром» поставил цель нарастить экспорт вооружения в пять раз
Такой цели — довести экспорт до $2 млрд в год — в «Укроборонпроме» планируют достичь к 2025 году. Глава набсовета концерна считает, что самые перспективные направления для экспорта — это авиа- и ракетостроение
Фото: ukroboronprom.com.ua

Украина планирует нарастить экспорт вооружений в пять раз к 2025 году — до $2 млрд. Об этом в интервью изданию «Цензор.net» заявил глава наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус.

«В экспорте мы ставим амбициозную цель — вырасти в пять раз к 2025 году. Мировой рынок вооружения — почти $2 трлн в год. Мы хотим экспортировать на $2 млрд в год», — сказал он.

По его словам, самыми перспективными направлениями для военного экспорта являются авиа- и ракетостроение. В последние несколько лет у Украины де-факто не было авиаэкспорта из-за «саботажа со стороны лиц, ответственных за это направление», отметил Абромавичус.

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В ракетостроении, напротив, считает он, в последнее время было заключено несколько «очень удачных контрактов». Благодаря им, пояснил он, можно понять, что у Украины есть «на мировых рынках конкурентное преимущество».

Глава набсовета «Укроборонпрома» уверен в необходимости реформы госконцерна и считает, что ее нужно начать со смены гендиректора, который потерял контроль над предприятиями, нарастил большие долги и допустил стагнацию, поскольку уже налицо «полное отсутствие новых, прорывных проектов». На место Павла Букина, который сейчас занимает эту должность, в настоящее время рассматриваются кандидатуры семи человек. Абромавичус не исключил, что часть предприятий госконцерна сможет уйти в частные руки.

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Согласно опубликованным в марте 2019 года данным Стокгольмского института исследования проблем мира (.pdf), доля Украины среди 25 крупнейших экспортеров оружия по итогам 2014–2018 годов составила 1,3% по сравнению с 2,7% за период 2009–2013 годов (снижение на 47%). Страна заняла 12-е место в мире. Лидерами, согласно подсчетам организации, являются США, Россия и Франция. Основные покупатели украинской военной техники — Китай и Таиланд.

В 2019 году Украина увеличит свои военные расходы почти на 16%, до $7,6 млрд (в прошлом году траты составили $6,4 млрд). Это составляет 5,4% ВВП страны.

Автор: Анна Трунина
Теги: Украина, экспорт вооружений
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