Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону

Россия впервые с 2006 года вышла из топа лидеров по тратам на оборону

Хотя в мировом масштабе траты на оборону увеличиваются, Россия четвертый год подряд сокращает военные расходы. Из-за этого ее обошла Франция, после чего Россия впервые с 2006 года вылетела из первой пятерки стран рейтинга

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Согласно оценкам Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), ​В 2018 г. военные расходы России составили $61.4 млрд. С 2017 года военные расходы России снизились на 3,5%.

Таким образом Россия заняла шестое место в общем рейтинге стран по тратам на оборонные нужды. Первое место в рейтинге вновь заняли Соединенные Штаты, потратившие в 2018 году на 4,6% больше. С расходами в объеме $649 млрд. они более чем в два раза обгоняют ближайшего преследователя — Китай ($250 млрд., рост на 5% с 2017 года).

Увеличение военных расходов США эксперты SOPRI связывают с новыми программами по закупке вооружений, принятыми при Дональде Трампе. Рост военных расходов КНР продолжается уже 24-й год подряд — с 1994 года они увеличились почти в десять раз. «Рост военных расходов Китая отслеживает общий экономический рост страны. С 2013 года Китай выделяет 1.9% своего ВВП на военные нужды», — заметил научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI Нан Тьян.

В первую пятерку стран по уровню военных расходов также вошли Саудовская Аравия, Инлия и Франция. Самые высокие темпы прироста расходов на оборону показала Турция — в 2018 году ее оборонные тарты увеличились сразу на 24% до $19 млрд. Также высокие темпы роста наблюдаются в отдельных странах Центральной и Восточной Европы. «Рост военных расходов в Центральной и Восточной Европе во многом связан с растущими представлениями об угрозах со стороны России. Это несмотря на то, что российские военные расходы за последние два года сократились», — пояснил Питер Веземан, старший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. Так, расходы Украины увеличились на 21% до $4.8 млрд., Польши — на 8.9% до $11.6 млрд. Расходы Болгарии, Латвии, Литвы и Румынии также выросли на 18 — 24%.

В общей сложности в 2018 году мировые военные расходы составили $1822 млрд. С 2017 года глобальные военные затраты на оборону выросли на 2,6%. Доля затрат России от общих мировых расходов составляет 3,4%. На долю США в то же время приходится 34% глобальных трат.