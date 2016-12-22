В ЕС заявили об отсутствии необходимости выделять Греции €86 млрд помощи

Европейский механизм стабильности (ESM) одобрил выделение Греции нового транша объемом €6,7 млрд в рамках программы финансовой помощи. Об этом говорится в сообщении ESM. При этом €3,3 млрд выделено на погашение просроченной задолженности, €1,9 млрд для пополнения буфера наличности и еще €1,5 млрд — на покрытие текущих финансовых потребностей страны.

€5 млрд будет выплачено 28 марта, оставшуюся сумму Греция получит в период с 1 мая по 15 июня 2018 года. Всего до августа Афины должны получить €86 млрд, при этом Греция уже получила €45,9 млрд.

«Сегодня уже ясно, что нет необходимости выделять [Греции] всю сумму имеющейся финансовой помощи по линии ESM», — указано в сообщении.

Организация подчеркнула, что страна проводит все необходимые реформы в области налоговой и пенсионной политики, управления государственными финансами и закупками, системе социального обеспечения. Всего греческим правительством предприняты более 110 «приоритетных действий».