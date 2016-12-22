Еврогруппа одобрила выделение Греции последних €15 млрд

Еврогруппа выделяет Греции очередной транш в размере €15 млрд. Это последняя выплата государству по программе финансовой помощи, которая завершится в августе этого года

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос (слева) и Марио Сентено (Фото: Francois Lenoir / Reuters)

Евросоюз выделит Греции €15 млрд в качестве пятого и последнего транша по программе финансовой помощи Европейского механизма стабильности (ESM). Об этом на пресс-конференции Еврогруппы заявил ее председатель ​Марио Сентено.

«Греция покидает программу финансовой помощи с более сильной экономикой, строящейся на проводимых фискальных и структурных реформах. Важно продолжить эти реформы, которые обеспечат основу для устойчивого роста с высокими занятостью и темпом создания рабочих мест, чтобы является лучшей гарантией процветающего будущего для Греции», — говорится в пресс-релизе Еврогруппы.

Из обещанных балканской стране €15 млрд €5,5 млрд будут выделены в отдельный счет, который будет использоваться для обслуживания греческого долга, а остальные €9,5 млрд пойдут на формирование «денежной подушки». «В целом Греция выйдет из программы с достаточным денежным буфером в €24,1 млрд, покрывающим суверенные финансовые потребности в течение 22 месяцев после окончания программы в августе 2018 года, что представляет собой значительную страховку против любых рисков», — отмечается в релизе.

«Вот и все, нам удалось совершить «мягкую посадку» этой длительной регулировки. Других программ для Греции не будет», — сказал Сентено. Он уточнил, что для Греции на десять лет продлеваются сроки погашения кредитов стабфонда зоны евро EFSF.

Долговой кризис в Греции начался в 2010 году, за эти восемь лет неоднократно поднимался вопрос о Grexit (выход страны из Евросоюза). Условиями финансовой помощи были реформы и жесткая экономия в Греции, в итоге страна получила более €240 млрд от Еврогруппы и еще десятки миллионов евро от Международного валютного фонда.