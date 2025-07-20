Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки превысило 30

Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву, заявил Собянин. За 20 июля он сообщил о 31 сбитом дроне

Уничтожены еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Менее чем через полчаса (в 0:22 мск) Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

Всего с начала суток 20 июля Собянин сообщил о 31 сбитом дроне, летевшем на Москву. На этом фоне в столичных аэропортах несколько раз вводили ограничения на прием и отправку рейсов. В последний раз ограничения ввели в Шереметьево (в 23:06 мск), их сняли вскоре после объявления о сбитых дронах (в 0:06 мск).

Минобороны до этого отчиталось о 43 беспилотниках, сбитых над пятью российскими регионами в период с 20:00 по 23:20 мск. В частности, в Московском регионе сбили семь дронов, три из которых летели в сторону столицы. Всего с вечера 19 июля (23:30 мск) и к концу суток 20 июля, согласно сообщениям военного ведомства, над Московским регионом сбили 42 беспилотника, 29 из которых летели на Москву.