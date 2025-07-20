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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Число сбитых на подлете к Москве дронов за сутки превысило 30

Собянин: уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Сбиты еще три беспилотника, летевших на Москву, заявил Собянин. За 20 июля он сообщил о 31 сбитом дроне

Уничтожены еще два беспилотника, летевших в сторону Москвы, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Менее чем через полчаса (в 0:22 мск) Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на Москву.

Всего с начала суток 20 июля Собянин сообщил о 31 сбитом дроне, летевшем на Москву. На этом фоне в столичных аэропортах несколько раз вводили ограничения на прием и отправку рейсов. В последний раз ограничения ввели в Шереметьево (в 23:06 мск), их сняли вскоре после объявления о сбитых дронах (в 0:06 мск).

Минобороны отчиталось об уничтожении 43 беспилотников над Россией
Политика

Минобороны до этого отчиталось о 43 беспилотниках, сбитых над пятью российскими регионами в период с 20:00 по 23:20 мск. В частности, в Московском регионе сбили семь дронов, три из которых летели в сторону столицы. Всего с вечера 19 июля (23:30 мск) и к концу суток 20 июля, согласно сообщениям военного ведомства, над Московским регионом сбили 42 беспилотника, 29 из которых летели на Москву.

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