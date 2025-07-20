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Военная операция на Украине ,  
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Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила военная администрация региона в телеграм-канале. 

В области, как и в самом Киеве, объявлена воздушная тревога. Глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко ранее предупредил в своем телеграм-канале, что жители могут услышать работу ПВО.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Киевская область ПВО Воздушная тревога
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