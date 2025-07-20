Власти Киевской области сообщили о работе ПВО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщила военная администрация региона в телеграм-канале.

В области, как и в самом Киеве, объявлена воздушная тревога. Глава столичной военной администрации Тимур Ткаченко ранее предупредил в своем телеграм-канале, что жители могут услышать работу ПВО.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.