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Политика ,  
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NYT сравнила лидера японской правой партии с Трампом

NYT сравнила японского политика Сохэя Камию с Трампом и обвинила в популизме

Председатель японской правой партии «Сансэйто» Сохея Камия сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом, пишет газета The New York Times.

Камия перенял у американского президента неполиткорректную риторику и многие из своих провокационных высказываний, отмечает издание.

Камия основал политическую партии «Сансэйто» в 2020 году, в разгар пандемии COVID. Она продвигает политику «Японцы прежде всего» и занимает пять мест в парламенте (два в верхней палате, три — в нижней), но на предстоящих выборах, согласно опросам, может получить до 15 мест.

Как пишет NYT, противники лидера «Сансэйто» и многие японские СМИ обвиняют Камию в разжигании ксенофобских настроений, а его программу называют«агрессивным популизмом», которая направляет общественное недовольство высокими ценами и стагнацией заработной платы на иностранных граждан, проживающих в Японии.

Газета также привела слова профессор политологии Университета Тиба Дзиро Мидзусимы, который назвал партию «радикальной, популистской и открыто шовинистической».

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

В июле в Японии стартовала кампания по выборам в верхнюю палату парламента.

«На эту кампанию мы идем с девизом: «Японцы прежде всего». Мы будем твердо защищать повседневную жизнь японских семей за счет расширения бюджетных расходов, поддержки детства и обеспечения общественной безопасности. Партия Сансэй сосредоточится на народе и его суверенитете», — передает слова Камии NHK Word — Japan.

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Александра Озерова
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