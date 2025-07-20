Украинская журналистка подарила Алиеву шевроны военных ВСУ
Украинская журналистка Елена Гурбанова вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны военных ВСУ. Видео, на котором она передает нашивки Алиеву, опубликовал депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
Как пишет портал Bizim.Media, это произошло на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Азербайджанский лидер поблагодарил журналистку. «Продолжайте так же», — сказал он.
В мае Алиев на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Киеву. Стороны тогда отметили, что Баку и Киев «всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга».
Весной президент Азербайджана также говорил, что, «как реалист», не видит «перспектив мира между Украиной и Россией в ближайшем будущем».
Россия хочет завершить конфликт на Украине с нужным для себя результатом, заявлял президент Владимир Путин в июне.
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