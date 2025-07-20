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Военная операция на Украине ,  
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Украинская журналистка подарила Алиеву шевроны военных ВСУ

Украинская журналистка подарила Ильхаму Алиеву шевроны военных ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Журналистка вручила президенту Азербайджана нашивки на III Шушинском Глобальном медиафоруме. Алиев принял подарок и поблагодарил ее

Украинская журналистка Елена Гурбанова вручила президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву шевроны военных ВСУ. Видео, на котором она передает нашивки Алиеву, опубликовал депутат Верховной рады и член партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

Как пишет портал Bizim.Media, это произошло на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Азербайджанский лидер поблагодарил журналистку. «Продолжайте так же», — сказал он.

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Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

В мае Алиев на встрече с главой МИД Украины Андреем Сибигой пообещал продолжить оказывать гуманитарную помощь Киеву. Стороны тогда отметили, что Баку и Киев «всегда поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга».

Весной президент Азербайджана также говорил, что, «как реалист», не видит «перспектив мира между Украиной и Россией в ближайшем будущем».

Россия хочет завершить конфликт на Украине с нужным для себя результатом, заявлял президент Владимир Путин в июне.

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Елена Чернышова
Ильхам Алиев Украина журналистка подарок
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Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
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