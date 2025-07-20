Зеленский пригрозил продолжить удары вглубь России

Президент заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского об ударах вглубь России, в частности, о их частоте и эффективности. В Кремле говорили о неготовности Украины к миру из-за атак на российские регионы

Владимир Зеленский (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому об ударах вглубь России — в частности, о «частоте и эффективности дипстрайков». Об этом украинский лидер сообщил в телеграм-канале.

«Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны», — написал Зеленский.

По его словам, главком вместе с министром обороны и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) прорабатывают вопрос дополнительного финансирования производства и поставок дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие контракты, рассказал президент.

Зеленский сообщил, что обсудил с Сырским обстановку на покровском направлении и в Сумской области. На этой неделе украинский лидер, ссылаясь на доклад главкома, назвал ситуацию в приграничных районах Сумской и Харьковской областей «непростой».

Атаки беспилотников на российские регионы говорят о неготовности Киева к мирному урегулированию конфликта, заявляли в Кремле.«Они продолжают демонстрировать свою сущность, свою неготовность и нежелание мира. Склонность к террористическим действиям и удары по мирным объектам, попытки нанесения ударов по мирным объектам иначе назвать невозможно. Это оправдывает продолжение специальной военной операции», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году, после атак в Подмосковье, Кремль заявил, что действия Киева показывают его сущность. «Никак нельзя ассоциировать ночные удары по жилым кварталам, киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность. Это враги», — говорил Песков.