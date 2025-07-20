ISNA: один из лидеров ИГ погиб при ударе неизвестного беспилотника в Ираке

Один из лидеров ИГ был убит при ударе неизвестного дрона

Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился «один из самых влиятельных главарей» ИГ, он был убит вместе с помощником, сообщает ISNA. Имя убитого лидера неизвестно, он разыскивался Ираком

Фото: Google Maps

Один из лидеров «Исламского государства» (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и один из его помощников были убиты на границе Ирака и Сирии ударом неизвестного беспилотника. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник агентства Al-Ma'uluma в органах безопасности иракской провинции Анбар.

По данным агентства, неопознанный беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился «один из самых влиятельных главарей» преступных группировок ИГ. Он и его помощник были убиты при въезде на сирийскую границу в западной части провинции Анбар.

Имени убитого лидера ИГ источник не назвал.

«Цель — одно из лиц, разыскиваемых иракскими судебными органами за совершение убийств и взрывов в местах повышенной безопасности», — сказал собеседник издания. По словам источника, речь идет об одном из наиболее видных лидеров ИГ. Убийство является признаком обострения разногласий между террористическими группировками в Сирии, считает он.

Представитель курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС, SDF) Абдельсалам Ахмад в декабре прошлого года говорил, что ИГ воспользовалась «состоянием хаоса» и свержением правительства Сирии и смогла «расширить подконтрольные ей территории». Глава СДС генерал Мазлум Абди отмечал, что боевики в последнее время получили больше оружия и вооружений, заняли позиции в пустынной местности Сирии и пользуются свободой передвижения.

Власти США предупредили в декабре 2024 года, что ИГ «выжидает». В тюрьмах Ирака находятся 20 тыс. боевиков и лидеров группировки, в Сирии — 10 тыс. Кроме того, в лагере Аль-Хоул, куда свозили членов семей иностранных боевиков «Исламского государства», находятся 25 тыс. детей, которые могут стать «потенциальным следующим поколением ИГИЛ», сказано в докладе центрального командования США.

Вашингтон и его союзники, а также ООН опасаются возрождения «Исламского государства». США продолжают наносить удары по местам, где находятся лидеры организации.