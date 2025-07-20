 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Один из лидеров ИГ был убит при ударе неизвестного дрона

ISNA: один из лидеров ИГ погиб при ударе неизвестного беспилотника в Ираке
Беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился «один из самых влиятельных главарей» ИГ, он был убит вместе с помощником, сообщает ISNA. Имя убитого лидера неизвестно, он разыскивался Ираком
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Один из лидеров «Исламского государства» (ИГ или ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и один из его помощников были убиты на границе Ирака и Сирии ударом неизвестного беспилотника. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на источник агентства Al-Ma'uluma в органах безопасности иракской провинции Анбар.

По данным агентства, неопознанный беспилотник атаковал автомобиль, в котором находился «один из самых влиятельных главарей» преступных группировок ИГ. Он и его помощник были убиты при въезде на сирийскую границу в западной части провинции Анбар.

Имени убитого лидера ИГ источник не назвал.

Сирийские курды заметили расширение территории ИГИЛ из-за хаоса
Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

«Цель — одно из лиц, разыскиваемых иракскими судебными органами за совершение убийств и взрывов в местах повышенной безопасности», — сказал собеседник издания. По словам источника, речь идет об одном из наиболее видных лидеров ИГ. Убийство является признаком обострения разногласий между террористическими группировками в Сирии, считает он.

Представитель курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС, SDF) Абдельсалам Ахмад в декабре прошлого года говорил, что ИГ воспользовалась «состоянием хаоса» и свержением правительства Сирии и смогла «расширить подконтрольные ей территории». Глава СДС генерал Мазлум Абди отмечал, что боевики в последнее время получили больше оружия и вооружений, заняли позиции в пустынной местности Сирии и пользуются свободой передвижения.

Власти США предупредили в декабре 2024 года, что ИГ «выжидает». В тюрьмах Ирака находятся 20 тыс. боевиков и лидеров группировки, в Сирии — 10 тыс. Кроме того, в лагере Аль-Хоул, куда свозили членов семей иностранных боевиков «Исламского государства», находятся 25 тыс. детей, которые могут стать «потенциальным следующим поколением ИГИЛ», сказано в докладе центрального командования США.

Вашингтон и его союзники, а также ООН опасаются возрождения «Исламского государства». США продолжают наносить удары по местам, где находятся лидеры организации.

Читайте РБК в Telegram.

Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика

ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова

Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР

Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда

Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях

В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее

В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео

Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики

Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ИГИЛ беспилотники Ирак Сирия
Материалы по теме
Сирийские курды заметили расширение территории ИГИЛ из-за хаоса
Политика
США нанесли авиаудар по главному лидеру ИГИЛ
Политика
Почему США боятся возрождения ИГИЛ в Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Путин предупредил о риске утраты Россией суверенитета из-за нефти и газа Политика, 14:05
От пиратских кладов до утраченных полотен: история пяти затонувших судов Общество, 14:01
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Один из лидеров ИГ был убит при ударе неизвестного дрона Политика, 13:58
Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса из его резиденции Политика, 13:44
Илюмжинов сравнил россиян без флага на турнирах с сиротами Спорт, 13:42
В Госдуме исключили запрет на использование VPN-сервисов в России Технологии и медиа, 13:25
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон Политика, 13:08
Глава Камчатки сообщил, что цунами после землетрясений не наблюдалось Общество, 12:55
Борис Джонсон пожаловался на снижение интереса британцев к Украине Политика, 12:54
Россияне заняли шестое место в смешанной эстафете по плаванию на ЧМ Спорт, 12:34
Ломаченко обратился к Усику после боя за титул абсолютного чемпиона мира Спорт, 12:32
Кремль оценил влияние новых заявлений Трампа на урегулирование на Украине Политика, 12:31