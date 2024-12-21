В США заявили о ликвидации в Сирии лидера ИГИЛ

Американские военные уничтожили одного из лидеров группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России) в ходе точечного удара в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

По данным CENTCOM, речь идет об Абу Юсифе и еще одном боевике из той же группировки. Точечный удар был нанесен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 19 декабря. В сообщении указывается, что раньше эту территорию контролировала в том числе Россия.

«Как уже говорилось, Соединенные Штаты, работая с союзниками и партнерами в регионе, не позволят ИГИЛ воспользоваться текущей ситуацией в Сирии и восстановиться. <...> Мы будем активно преследовать ее лидеров и боевиков, включая тех, кто пытается проводить операции за пределами Сирии», — заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла.

Ранее представитель курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС, SDF) Абдельсалам Ахмад заявил, что группировка ИГИЛ воспользовалась «состоянием хаоса» и свержением правительства Сирии в начале декабря. СДС — одна из важных сил, борющихся с группировкой террористов в Сирии.

С его слов, боевики ИГИЛ «расширили подконтрольные им территории». Ахмад подчеркнул, что поддержать СДС в борьбе «в интересах международного сообщества».

Сейчас на востоке Сирии остаются более 900 американских военнослужащих для противодействия террористам. На прошлой неделе Пентагон сообщил о 75 авиаударах по объектам ИГИЛ.