 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война в Сирии ,  
0 

В США заявили о ликвидации в Сирии лидера ИГИЛ

Сюжет
Война в Сирии

Американские военные уничтожили одного из лидеров группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, признана террористической и запрещена в России) в ходе точечного удара в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети Х.

По данным CENTCOM, речь идет об Абу Юсифе и еще одном боевике из той же группировки. Точечный удар был нанесен в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 19 декабря. В сообщении указывается, что раньше эту территорию контролировала в том числе Россия.

«Как уже говорилось, Соединенные Штаты, работая с союзниками и партнерами в регионе, не позволят ИГИЛ воспользоваться текущей ситуацией в Сирии и восстановиться. <...> Мы будем активно преследовать ее лидеров и боевиков, включая тех, кто пытается проводить операции за пределами Сирии», — заявил командующий CENTCOM генерал Майкл Эрик Курилла.

Путин раскрыл, кто больше всех выигрывает от происходящего в Сирии
Политика
Владимир Путин

Ранее представитель курдских формирований «Сирийские демократические силы» (СДС, SDF) Абдельсалам Ахмад заявил, что группировка ИГИЛ воспользовалась «состоянием хаоса» и свержением правительства Сирии в начале декабря. СДС — одна из важных сил, борющихся с группировкой террористов в Сирии.

С его слов, боевики ИГИЛ «расширили подконтрольные им территории». Ахмад подчеркнул, что поддержать СДС в борьбе «в интересах международного сообщества».

Сейчас на востоке Сирии остаются более 900 американских военнослужащих для противодействия террористам. На прошлой неделе Пентагон сообщил о 75 авиаударах по объектам ИГИЛ.

Читайте РБК в Telegram.

Набиуллина рассказала о своих пожеланиях к Деду Морозу

Производитель алкоголя из КНДР подал заявку на регистрацию знака в России

В Краснодарском крае обнаружили повторные выбросы мазута

Рыльск в Курской области подвергся массированному обстрелу. Видео

Погибшему генералу Кириллову посмертно присвоено звание Героя России

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Хуснуллин оценил нехватку рабочей силы на стройках

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Индекс финансового стресса для России приблизился к годовым максимумам

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Сирия США Центральное командование США ИГИЛ
Материалы по теме
FT узнала о последней перед отъездом из Сирии попытке Асада спасти власть
Политика
Axios узнал о встрече американских дипломатов с новыми властями Сирии
Политика
Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал бедствия у порта Кавказ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама. ООО «БОРК Импорт»

Лента новостей
Курс евро на 21 декабря
EUR ЦБ: 106,54 (-1,41) Инвестиции, 20 дек, 18:16 Курс доллара на 21 декабря
USD ЦБ: 102,34 (-1,08) Инвестиции, 20 дек, 18:16
Над Татарстаном сбили беспилотникПолитика, 08:38
Наехавший на толпу на рождественской ярмарке в Германии был беженцемПолитика, 08:29
Федеральное правительство США приостановило работуПолитика, 08:11
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 08:11
США выиграли спор с Мексикой из-за импорта ГМО-кукурузыЭкономика, 08:01
Власти Магдебурга сообщили о 68 пострадавших в результате терактаОбщество, 07:57
Почему ЦБ сохранил ставку и удастся ли теперь избежать разгона инфляцииPro, 07:56
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Суд заочно арестовал женщину, передавшую взрывчатку для подрыва ПрозороваПолитика, 07:37
За ночь над четырьмя российскими регионами и Черным морем сбили 19 дроновПолитика, 07:19
The Times узнала о полетах загадочных БПЛА над авиабазами США в БританииПолитика, 07:12
Десятки людей пострадали при ракетном ударе хуситов по Тель-АвивуПолитика, 07:02
Хинштейн уточнил число жертв удара ВСУ по РыльскуПолитика, 06:47
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции из-за СирииПолитика, 06:23
Эр-Рияд осудил атаку уроженца Саудовской Аравии на толпу в МагдебургеПолитика, 06:09