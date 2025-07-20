Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса из его резиденции

Пашинян призвал сторонников готовиться к изгнанию главы Армянской церкви из его резиденции в Эчмиадзине. Ранее премьер Армении обвинил Гарегина II в нарушении целибата и призвал его оставить пост

Гарегин II (Фото: Stefano Spaziani / Global Look Press)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал готовиться к изгнанию католикоса всех армян — первоиерарха Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (имя в миру — Ктрич Нерсисян) из его резиденции в Эчмиадзине.

Пашинян в июне обвинил католикоса в нарушении обета безбрачия (целибата), заявив, что у главы ААЦ есть ребенок и что это по канонам церкви несовместимо с его саном. Сам армянский премьер подчеркивает, что поднимает вопрос о личной жизни католикоса не только как государственный лидер, но и как последователь Армянской апостольской церкви.

«Ктрич Нерсисян, нарушивший обет брака с Церковью, до сих пор не покинул Святой престол, тем самым оскверняя нашу святыню — Первопрестольный святой Эчмиадзин. Таким образом, Ктрич Нерсисян призывает нас, верных последователей Армянской апостольской церкви, освободить Святой престол от него. Мы сделаем это вместе. Будьте готовы», — написал в своем телеграм-канале Пашинян.

Премьер Армении сравнил эту ситуацию с отставкой пойманного на измене генерального директора IT-компании Astronomer Энди Байрона. Согласно концепции компании, супружеские ценности являются фундаментальными, напомнил Пашинян.

«Нежелательно, печально, но логично, когда, не сумев сохранить обет брака, супруги разводятся. В случае с церковью должно происходить то же самое. Ктрич Нерсисян должен освободить Вехаран (резиденция католикоса. — РБК)», — написал он и призвал готовиться к «великой духовной встрече» на центральной площади Эчмиадзина.

Конфликт ААЦ с премьер-министром начался в 2020 году на фоне событий в Нагорном Карабахе. Тогда католикос всех армян после поражения во второй карабахской войне призвал премьера уйти в отставку и стал политическим оппонентом Пашиняна.

Он неоднократно и публично критиковал премьера, требовал его отставки и выражал несогласие с курсом правительства по вопросам статуса Нагорного Карабаха и национальной идентичности.

Новый виток конфликта начался в конце весны 2025 года. Пашинян заявил, что большинство церквей в стране используются как чуланы и завалены мусором, обвинил главу ААЦ в нарушении целибата и потребовал его отставки. После этого началась серия арестов. Власти арестовали, в частности, главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна, бизнесмена Самвела Карапетяна, который выступил в защиту церкви. Руководство церкви обвинило власти в антицерковной кампании.

В июле Пашинян заявил, что за время его конфликта с церковью выяснилось «отсутствие связи и отношений» с Иисусом Христом и его учением ряда высокопоставленных священников ААЦ. Он пообещал возглавить ее «освобождение».