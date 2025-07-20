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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии Белой Горы в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине

В Донецкой Народной Республике российские вооруженные силы заняли населенный пункт Белая Гора, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Село находится в Краматорском районе, примерно в 9 км к востоку от Константиновки.

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Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

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Минобороны ДНР Военная операция на Украине
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